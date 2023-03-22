Швейцарія пропонує виділити €5 млрд Україні

В парламенті Швейцарії пропонують виділити понад €5 млрд для підтримки України.

Федеральна рада країни отримала доручення представити план підтримки України.

Про це повідомляє Європейська правда.

Парламентарів Швейцарії погодується, що Україна потребує значної фінансової підтримки, особливо для гуманітарної допомоги, захисту цивільного населення, розмінування, розбудови миру та відновлення цивільної інфраструктури.

Проте лунали поодинокі застереження, що багато питань, пов'язаних із відновленням України і міжнародним співробітництвом у цій сфері, все ще потребують уточнення. І цей процес ще триває, тому визначати внесок на підтримку зараз недоцільно.

Комітет з питань зовнішньої політики Національної ради Швейцарії обговорив діяльність країни на міжнародних майданчиках і нинішній візит лідера Китаю до росії та його геополітичні наслідки.