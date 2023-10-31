Швейцарія придбає у США ракети для Patriot на $331 млн

Угоду про придбання ракет для ЗРК Patriot, підписану напередодні, парламент Швейцарії схвалив у межах звіту про швейцарські Збройні сили на 2023 рік.

Федеральний офіс оборонних закупівель Швейцарії armasuisse у вівторок оголосило про підписання з урядом США контракту на закупівлю керованих ракет PAC-3 MSE для зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Про це йдеться в повідомленні Федеральної ради Швейцарії.

Угоду про придбання ракет для ЗРК Patriot, підписану напередодні, парламент Швейцарії схвалив у межах звіту про швейцарські Збройні сили на 2023 рік.

Очікується, що керовані ракети PAC-3 MSE американського виробника Lockheed Martin будуть відправлені до Швейцарії у 2028 і 2029 роках. Вони забезпечать роботу системи Patriot, яку швейцарські Збройні сили мають отримати з 2026 року.

В armasuisse нагадали, що раніше домовились про постачання нових ракет для комплексу ППО PAC-2 GEM-T.

PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement) є новітнім типом ракет для Patriot і в основному використовується для захисту від боєголовок малої дальності. На відміну від них, PAC-2 GEM-T (Guidance Enhanced Missile, Tactical) призначена для захисту від літаків, безпілотників і крилатих ракет.