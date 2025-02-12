Швейцарія приєдналася до 15-го пакету санкцій ЄС

Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення приєднатися до 15-го пакету санкцій ЄС проти росії.

Ці заходи набудуть чинності 13 лютого.

Раніше - 23 грудня 2024 року - до списку санкцій Швейцарії проти росії додали інформацію про 54 фізичних осіб і 30 компаній та організацій.

У Швейцарії тепер заборонено визнавати й виконувати деякі рішення російських судів, в яких ті заявляють про виняткову юрисдикцію щодо суперечок між російськими та швейцарськими компаніями. Ця заборона спрямована на захист прав швейцарських компаній та захист їх від невиправданих фінансових збитків.

Обмежувальні заходи 15-го пакету санкцій були, зокрема, спрямовані проти фірм у рф і третіх країнах, які опосередковано сприяють військовому та технологічному вдосконаленню росії шляхом обходу експортних обмежень.