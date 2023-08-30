Швейцарія приєдналася до Реєстру збитків України, завданих російським вторгненням

Членство Швейцарії в цьому механізмі незабаром офіційно затвердить Рада Європи.

Швейцарія приєдналася до Реєстру збитків України, що завдані російською агресією.

Про це повідомляє швейцарський уряд.

В уряді зазначили, що приєднання Швейцарії до Реєстру збитків підкреслює підтримку країною людей, які постраждали від війни, та процесу політичного відновлення України, який Швейцарія широко ініціювала разом з українським урядом на Конференції з відновлення України 2022 року в Лугано.

Додамо, що Рада Європи має скоро затвердити членство Швейцарії в Реєстрі збитків.

Реєстр збитків створили на саміті Ради Європи 17 травня.

Наразі до Реєстру збитків приєдналися 37 членів Ради Європи, а також Канада, США, Японія та ЄС.