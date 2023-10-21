Швейцарія розпочала розслідування щодо фінансування Хамас

Розслідування було розпочато за кілька тижнів до нападу Хамас на Ізраїль 7 жовтня.

Швейцарські судові органи розслідують можливе фінансування Хамас зі Швейцарії, попри те, що Берн не відносить це угруповання до числа терористичних організацій.

Про це заявив генеральний прокурор Швейцарії Штефан Блеттлер, повідомляє The Time of Israel.

За його словами, розслідування було розпочато за кілька тижнів до нападу Хамас на Ізраїль 7 жовтня.

Очікується, що розслідування буде трудомістким, оскільки, на відміну від Європейського Союзу і США, Швейцарія не ввела заборону на діяльність Хамас.

Однак після нападу на Ізраїль дедалі частіше лунають заклики до уряду Швейцарії вжити заходів, і він змушений реагувати.

Через чотири дні після нападу уряд заявив, що "вважає, що Хамас має бути класифікований як терористична організація".

7 жовтня бойовики угруповання Хамас вторглися на територію Ізраїлю. Під час масштабного нападу вони розстрілювали і викрадали мирних жителів, відео своїх звірств терористи публікували в соцмережах.