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ПОЛІТИКА

Швейцарія розширила санкції проти російського військово-технічного сектора

16 жовтня 2024, 19:10
Швейцарія розширила санкції проти російського військово-технічного сектора
Фото: AP
Своїм рішенням Швейцарія запровадила обмежувальні заходи з останнього санкційного пакета ЄС, до яких ще не приєдналась.

Федеральна рада Швейцарії в середу, 16 жовтня, вирішила ухвалити решту заходів 14-го пакета санкцій Європейського Союзу проти росії, ухваленого в червні.

Про це повідомляє швейцарський уряд.

Своїм рішенням Швейцарія запровадила обмежувальні заходи з останнього санкційного пакета ЄС, до яких ще не приєдналась.

Серед іншого, вона ще більше посилює обмеження на експорт товарів, призначених для зміцнення військово-технічного потенціалу росії, та поповнює санкційний список Швейцарії 61 юридичною особою і 27 суднами з російського "тіньового флоту".

Нові обмеження забороняють надання низки банківських послуг росії, інвестування у російський сектор скрапленого природного газу, а також вимагають від бізнесу гарантувати, що його операції в третіх країнах не порушують чинних санкцій.

Окремо Швейцарія дозволила своїм компаніям подавати позови до швейцарських судів проти підсанкційних компаній для відшкодування збитків, яких швейцарські компанії зазнали в результаті свавільних судових розглядів у росії або третіх країнах.

Додатково швейцарська Федеральна рада заборонила політичним партіям, неурядовим організаціям та постачальникам медіа-послуг приймати пожертви від російського уряду.

Швейцаріясанкціі проти росіївійна в Україні

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