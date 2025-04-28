Швейцарія відкинула ідею включити біткоїн до резервів нацбанку

Активісти запустили кампанію за проведення референдуму, аби тримати біткоїн у резервах поряд із золотом.

Глава Національного банку Швейцарії Мартін Шлегель заявив, що криптовалюта не відповідає вимогам валютних резервів установи, відкинувши заклики прихильників цифрових активів.

Про це повідомляє новинна агенція Reuters.

Активісти криптовалютної спільноти посилюють тиск на банк Швейцарії, закликаючи банк купувати біткоїн через економічну нестабільність, спричиненої торговельною політикою президента США Дональда Трампа.

Також вони запустили кампанію за проведення референдуму, щоб змінити Конституцію Швейцарії та зобов'язати Нацбанк тримати біткоїн у резервах поряд із золотом.

Однак під час щорічних зборів акціонерів у Берні Шлегель чітко пояснив, що SNB не розглядає таку можливість.

Шлегель додав, що криптовалюти наразі не можуть відповідати критеріям для резервних активів банку.

Серед основних причин він назвав недостатню ліквідність ринку, що ускладнює оперативну купівлю-продаж іноземної валюти, а також криптовалюти зазвичай демонструють "дуже, дуже високу" волатильність, що ставить під сумнів їхню здатність зберігати вартість резервів SNB.