Швейцарія відмовилась від конфіскації заморожених активів рф для України

Уряд Уряд Швейцарії вважає конфіскацію російських активів на користь України неконституційною.

Конфіскація приватних російських активів підірве конституцію Швейцарії та чинний правопорядок, заявив лютого уряд Швейцарії і послався на на висновки робочої групи федерального відомства юстиції.

Про це йдеться на сайті Федеральної ради.

Підтримка України триватиме незалежно від дискусій щодо заморожених активів, мовиться у швейцарській заяві.

“У контексті міжнародних пропозицій використати заморожені активи рф для відновлення України Федеральна рада звернулася за офіційними роз’ясненнями щодо правових підстав для будь-яких подібних дій. Робоча група під керівництвом Федерального бюро юстиції (FOJ) дійшла висновку, що конфіскація приватних російських активів підірве федеральну Конституцію та чинний правопорядок. Федеральна рада врахувала висновки робочої групи на засіданні 15 лютого”, - написано на офіційному сайті.

Підтримка України триватиме незалежно від дискусій щодо заморожених російських активів, наголошується в заяві: “росія порушила міжнародне право, напавши на Україну, і тому зобов’язана виплатити Україні репарації за завдані збитки”.

Наразі також обговорюється можливість конфіскації валютних резервів центрального банку рф та інших державних активів і розглядається можливість посилення кримінальної відповідальності за порушення санкцій.

“Швейцарія уважно стежить за цими пропозиціями та робить свій внесок в обговорення”, - йдеться на сайті.