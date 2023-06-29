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ПОЛІТИКА

Швейцарія ввела санкції проти осіб, причетних до підриву суверенітету Молдови

29 червня 2023, 18:19
Швейцарія ввела санкції проти осіб, причетних до підриву суверенітету Молдови
Фото: AP
Федеральна рада Швейцарії ухвалила фінансові санкції та обмеження на поїздки проти п'яти осіб за дії, спрямовані на підрив суверенітету і незалежності Молдови.

Уряд Швейцарії ухвалив рішення про запровадження санкцій та обмежень проти осіб, причетних до спроб підриву суверенітету та незалежності Молдови.

Про це заявив Швейцарський фінансовий регулятор FINMA, повідомляє Reuters.

Федеральна рада Швейцарії ухвалила фінансові санкції та обмеження на поїздки проти п'яти осіб за дії, спрямовані на підрив суверенітету і незалежності Молдови.

Обмежувальні заходи покликані стати реакцією на зростаючу кількість нападок на демократію, верховенство закону, стабільність і безпеку країни, а також підкреслити підтримку Федеральною радою уряду Молдови.

"Швейцарія готова підтримати зусилля зі стабілізації поточної ситуації відповідно до своїх зобов'язань зі співробітництва у сфері розвитку, просування економічних інтересів і боротьби з корупцією в Молдові",- йдеться в повідомленні.

За інформацією української розвідки, у рф є план руйнування політичної ситуації в Молдові з метою повалення демократичного ладу цієї країни і захоплення влади. Дані було передано Службі розвідки і безпеки Молдови.

ШвейцаріяМолдовасанкції

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