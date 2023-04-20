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Швейцарія ввела санкції проти ПВК "Вагнера"

20 квітня 2023, 14:24
Швейцарія ввела санкції проти ПВК
Фото: AP
Швейцарія запровадила санкції проти російської ПВК "Вагнера".

Також санкції ввели проти інформаційного агентства ріа фан.

Про це Федеральна рада Швейцарії написала в прес-релізі

"Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень, відповідальний за запровадження санкцій, сьогодні додав групу Вагнера та інформаційне агентство ріа фан до списку санкцій Швейцарії проти росії. Зміни набувають чинності з 18:00 20 квітня", -написано в релізі.

ЄС ввів санкції проти групи "Вагнера" за активну участь у збройній агресії рф проти України минулого тижня, а також наклав санкції на російське інформаційне агентство ріа фан за поширення про урядової пропаганди та дезінформації.

Швейцарія також вводить санкції проти цих двох організацій, тим самим посилюючи вплив заходів ЄС.

Крім того, на початку місяця ЄС наклав заборону на трансляцію і рекламу телеканалів RT Arabic та Sputnik Arabic. Два канали відіграють значну роль у системній міжнародній кампанії російського уряду з маніпулювання ЗМІ і фальсифікації фактів.

Швейцаріясанкціївагнерріа

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