Матеріали:
Теми:

Швейцарія виділяє 100 млн франків на гуманітарне розмінування України

29 вересня 2023, 18:11
Швейцарія виділяє 100 млн франків на гуманітарне розмінування України
Фото: з вільних джерел
В уряді Швейцарії наголосили, що розчищення територій, забруднених мінами, є питанням першорядної важливості та необхідною умовою відновлення України.

Федеральна рада Швейцарії схвалила пакет допомоги на суму 100 мільйонів швейцарських франків (майже 110 млн доларів США), розрахованого на три роки, для розмінування цивільних і сільськогосподарських територій в Україні та допомоги у відновленні країни.

Про це йдеться у  пресрелізі уряду країни, опублікованого 29 вересня.

"Загалом 100 мільйонів швейцарських франків буде виділено на гуманітарне розмінування в період з 2024 по 2027 роки, фінансування яких буде рівними частинами від Федерального департаменту оборони, захисту населення і спорту та Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії (FDFA)", — йдеться у заяві уряду.

Зазначається, що за 18 місяців з початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну, наша держава стала однією з найзамінованіших країн світу.

"За оцінками, третина її території – площа 174 000 км2, що перевищує територію Англії, Уельсу та Північної Ірландії разом узятих – забруднена мінами та іншими вибухонебезпечними боєприпасами. Ситуація унеможливлює відновлення сільськогосподарського виробництва в Україні, давно відомої як "житниця Європи", — йдеться у пресрелізі.

В уряді Швейцарії наголосили, що розчищення територій, забруднених мінами, є питанням першорядної важливості та необхідною умовою відновлення України. Відповідно до своїх гуманітарних традицій Швейцарія має передовий досвід у галузі протимінної діяльності.

Швейцарія вже бере участь у гуманітарній діяльності з розмінування в Україні; "Загалом на 2022 та 2023 роки було виділено 15,2 мільйона швейцарських франків, спеціально для підтримки FDFA операцій з боку Женевського міжнародного центру гуманітарного розмінування (GICHD) та Швейцарського фонду протимінної діяльності (FSD)".

Завдяки цьому додатковому пакету Швейцарія зможе активізувати роботу з розмінування, забезпечити необхідним обладнанням та провести навчання для українських саперів тощо.

Швейцаріясаперирозмінуваннявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Переломний момент. Міллі йде з посади, а Браун заступає його у вирішальний для України момент – Politico
Політика
Переломний момент. Міллі йде з посади, а Браун заступає його у вирішальний для України момент – Politico
Переклад iPress – 29 вересня 2023, 15:30
Війна між росією та Україною – це битва сприйняття між демократією та авторитаризмом. З якими уявленнями слід боротися – Мік Раян
Політика
Війна між росією та Україною – це битва сприйняття між демократією та авторитаризмом. З якими уявленнями слід боротися – Мік Раян
Переклад iPress – 29 вересня 2023, 12:51
Ера Маска минеться. Як і його міжнародний вплив – Wall Street Journal
Політика
Ера Маска минеться. Як і його міжнародний вплив – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 вересня 2023, 09:20
Захід має послабити самостримування. Що потрібно Україні для перемоги у війні з росією? – Макс Бут
Політика
Захід має послабити самостримування. Що потрібно Україні для перемоги у війні з росією? – Макс Бут
Переклад iPress – 28 вересня 2023, 16:31
Українська артилерія влаштувала Армагеддон для росіян в районі Роботиного. Тим часом механізовані бригади пішли на штурм – Том Купер
Cуспільство
Українська артилерія влаштувала Армагеддон для росіян в районі Роботиного. Тим часом механізовані бригади пішли на штурм – Том Купер
Переклад iPress – 28 вересня 2023, 12:14
Політика
"Адмірал Шрьодінгера" та програш росії на Чорному морі. Україна за підтримки Заходу надіслала путіну чіткий меседж – експерти в ЗМІ
28 вересня 2023, 10:00
Армії США слід повчитися в українських вояків вести сучасну війну, замість того щоб критикувати
Політика
Армії США слід повчитися в українських вояків вести сучасну війну, замість того щоб критикувати "повільний контрнаступ" – майор Роберт Г. Роуз
Переклад iPress – 27 вересня 2023, 19:00
Чи підтримують республіканці відкритий фашизм Трампа? – Девід Роткопф
Політика
Чи підтримують республіканці відкритий фашизм Трампа? – Девід Роткопф
Переклад iPress – 27 вересня 2023, 13:30
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється