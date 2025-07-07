Швейцарія виділяє 5 млрд франків на відбудову України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із президенткою Національної Ради Швейцарії Маєю Рінікер.

“Володимир Зеленський подякував за підтримку гуманітарного розмінування та фінансову допомогу, зокрема за рішення виділити 5 млрд швейцарських франків на відбудову України протягом наступних років”, - йдеться у повідомленні.

Також президент України відзначив організацію Саміту миру у швейцарському Бюргенштоку минулого року, який став важливим кроком у мирному процесі.

“Наша позиція незмінна: ми засуджуємо російську агресію проти України, ми залишаємося відданими всеосяжному, справедливому й тривалому миру, міжнародному праву та Статуту ООН”, – наголосила Мая Рінікер.

Під час зустрічі також обговорили посилення санкційного тиску на росію, окремий фокус був на постачанні до рф критичних компонентів і технологій, які використовуються для виробництва дронів і ракет.

Володимир Зеленський і Мая Рінікер приділили увагу поверненню викрадених росіянами українських дітей.

Швейцарія розглядає можливість приєднання до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей і підтримки ініціативи Bring Kids Back UA. Зараз тривають відповідні процедури в парламенті.

Голова держави подякував швейцарським компаніям, які працюють в Україні за те, що вони збільшують кількість робочих місць.