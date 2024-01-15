Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Швейцарія виділить Україні $1,7 млрд до 2028 року

15 січня 2024, 19:56
Швейцарія виділить Україні $1,7 млрд до 2028 року
Фото: AP
Вона, зокрема, вказала на розмінування як центральне питання в межах відновлення України.

Швейцарія планує виділити 1,5 мільярда франків ($1,75 млрд) на допомогу Україні з 2025 до 2028 року, повідомила президентка цієї держави Віола Амхерд під час пресконференції за підсумками переговорів із главою України Володимиром Зеленським.

Про це заявила президент Швейцарії Віола Амгерд на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Вона, зокрема, вказала на розмінування як центральне питання в межах відновлення України. У вересні минулого року Федеральна Рада Швейцарії визначила гуманітарне розмінування пріоритетом і затвердила чотирирічний пакет допомоги на 100 мільйонів франків (понад $116 млн)

"У жовтні цього року в Женеві відбудеться конференція щодо цього питання. Гуманітарне розмінування є передумовою для того, щоб переміщені особи поверталися у свої домівки і щоб оброблялися сільськогосподарські угіддя. Якщо у такій великій країні-експортері, як Україна, буде збиратися менше урожаю продуктів харчування це, як відомо, буде мати глобальні негативні наслідки", — додала Амхерд.

Крім цього, президентка Швейцарії підтвердила готовність своєї країни організувати мирну конференцію щодо війни в Україні на найвищому рівні. Питання досягнення миру в нашій державі стало одним з обговорених під час зустрічі з Зеленським. Ймовірно, йшлося про підтримку української Формули миру.

"Ми домовились, що ми поглиблено будемо займатися цим питанням, щоб процес миру був успішним. Швейцарія буде виступати за надійний і тривалий мир в Україні. І ми раді, що Швейцарія може зробити внесок", — зазначила вона.

За словами Віоли Амхерд, українська та швейцарська сторони негайно почнуть підготовку до такої зустрічі. З боку Швейцарії вже було призначено людину, яка займатиметься цим питанням.

Швейцаріядопомогавійна в Україні

Останні матеріали

Зима знизила інтенсивність бойових дій. Лінії фронту не змінювалися протягом останнього тижня – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Зима знизила інтенсивність бойових дій. Лінії фронту не змінювалися протягом останнього тижня – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 15 січня 2024, 23:11
Доля України викликає тривожні настрої в країнах Балтії. Занепокоєння щодо надійності США і слабкості НАТО залишають Литву та її сусідів вразливими – Едвард Лукас
Політика
Доля України викликає тривожні настрої в країнах Балтії. Занепокоєння щодо надійності США і слабкості НАТО залишають Литву та її сусідів вразливими – Едвард Лукас
Переклад iPress – 15 січня 2024, 15:05
Три місяці авдіївського наступу росіян. Великі втрати і мінімальні здобутки – Філліпс О'Брайен
Політика
Три місяці авдіївського наступу росіян. Великі втрати і мінімальні здобутки – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 січня 2024, 12:27
Хусити: розворушене багатими нафтовими країнами осине гніздо. США і Британія не зможуть довгостроково вести проти них війну – Том Купер
Політика
Хусити: розворушене багатими нафтовими країнами осине гніздо. США і Британія не зможуть довгостроково вести проти них війну – Том Купер
Переклад iPress – 15 січня 2024, 08:28
Не для того, щоб перемогти. Фальшиві путінські суперники не можуть навіть зберегти серйозне обличчя – Джулія Девіс
Політика
Не для того, щоб перемогти. Фальшиві путінські суперники не можуть навіть зберегти серйозне обличчя – Джулія Девіс
Переклад iPress – 12 січня 2024, 14:27
російська влада зневажає свій народ. Єгері ФСБ перетворилися на браконьєрів у злочинній путінській державі – Іріна Бороган і Андрєй Солдатов
Політика
російська влада зневажає свій народ. Єгері ФСБ перетворилися на браконьєрів у злочинній путінській державі – Іріна Бороган і Андрєй Солдатов
Переклад iPress – 12 січня 2024, 11:28
Момент істини. Чи здатен Захід на дорослі вчинки? – Джеймс Шерр
Політика
Момент істини. Чи здатен Захід на дорослі вчинки? – Джеймс Шерр
Переклад iPress – 12 січня 2024, 09:00
США та їхні проросійські (з)радники. Як було втрачено найкращий шанс виграти війну в Україні – Washington Post
Політика
США та їхні проросійські (з)радники. Як було втрачено найкращий шанс виграти війну в Україні – Washington Post
Переклад iPress – 11 січня 2024, 16:49
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється