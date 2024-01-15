Швейцарія виділить Україні $1,7 млрд до 2028 року

Вона, зокрема, вказала на розмінування як центральне питання в межах відновлення України.

Швейцарія планує виділити 1,5 мільярда франків ($1,75 млрд) на допомогу Україні з 2025 до 2028 року, повідомила президентка цієї держави Віола Амхерд під час пресконференції за підсумками переговорів із главою України Володимиром Зеленським.

Про це заявила президент Швейцарії Віола Амгерд на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Вона, зокрема, вказала на розмінування як центральне питання в межах відновлення України. У вересні минулого року Федеральна Рада Швейцарії визначила гуманітарне розмінування пріоритетом і затвердила чотирирічний пакет допомоги на 100 мільйонів франків (понад $116 млн)

"У жовтні цього року в Женеві відбудеться конференція щодо цього питання. Гуманітарне розмінування є передумовою для того, щоб переміщені особи поверталися у свої домівки і щоб оброблялися сільськогосподарські угіддя. Якщо у такій великій країні-експортері, як Україна, буде збиратися менше урожаю продуктів харчування це, як відомо, буде мати глобальні негативні наслідки", — додала Амхерд.

Крім цього, президентка Швейцарії підтвердила готовність своєї країни організувати мирну конференцію щодо війни в Україні на найвищому рівні. Питання досягнення миру в нашій державі стало одним з обговорених під час зустрічі з Зеленським. Ймовірно, йшлося про підтримку української Формули миру.

"Ми домовились, що ми поглиблено будемо займатися цим питанням, щоб процес миру був успішним. Швейцарія буде виступати за надійний і тривалий мир в Україні. І ми раді, що Швейцарія може зробити внесок", — зазначила вона.

За словами Віоли Амхерд, українська та швейцарська сторони негайно почнуть підготовку до такої зустрічі. З боку Швейцарії вже було призначено людину, яка займатиметься цим питанням.