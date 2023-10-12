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Швейцарія визнала Хамас терористичною організацією – Bloomberg

12 жовтня 2023, 15:07
Швейцарія визнала Хамас терористичною організацією – Bloomberg
Фото: i-g-t.org
Це завдасть удару по фінансуванню групи, потенційно відрізавши її від банківської системи Швейцарії.

Уряд Швейцарії підтримав визнання Хамас терористичною організацією та засудив атаки здійснені проти цивільних людей в Ізраїлі з сектора Гази.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що традиційно нейтральна Швейцарія до цього часу відмовлялася приєднатися до ЄС і США у своїй позиції щодо Хамас, намагаючись замість цього позиціонувати себе як учасника переговорів у близькосхідних конфліктах.

У заяві йдеться, що країна "найрішучішим чином засуджує терористичні акти, здійснені ХАМАСом проти цивільних осіб в Ізраїлі з сектора Гази, і визнає законне прагнення Ізраїлю до національної оборони та безпеки".

Повідомляється, що класифікація терористичної організації завдасть удару по фінансуванню групи, потенційно відрізавши її від банківської системи Швейцарії.

"Проте, навіть за підтримки уряду, потрібен час, перш ніж Швейцарія офіційно введе в дію своє рішення, за словами речника міністерства закордонних справ. Уряд призначив робочу групу для проведення аналізу та впровадження нового статусу", - зазначили у повідомленні.

Швейцаріятероризмвійна в Україніросія окупантиХамас: Ізраїль

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