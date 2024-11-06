Швейцарія з 2025 року заборонить носитити паранджу в громадських місцях – Reuters

Заборона не поширюється на літаки, дипломатичні та консульські установи, а також на місця поклоніння та інші священні місця.

У Швейцарії з 1 січня 2025 року набуде чинності заборона на носіння паранджі в громадських місцях. За її порушення загрожує штраф у розмірі до 1 тис. швейцарських франків ($1 144).

Про це заявили в уряді Швейцарії, передає Reuters.

В уряді зазначили, що заборона не поширюється на літаки, дипломатичні та консульські установи, а також на місця поклоніння та інші священні місця.

Також закривати обличчя дозволятимуть з причин, пов'язаних зі здоров'ям і безпекою, місцевими звичаями або через погодні умови. Крім того, паранджі будуть дозволені з мистецьких та розважальних міркувань і для реклами.

До того ж будуть дозволені покриття, які необхідні для особистого захисту при здійсненні свободи вираження поглядів і зібрань, за умови, що відповідальний орган це схвалив.