Швейцарія з 2025 року заборонить носитити паранджу в громадських місцях – Reuters
06 листопада 2024, 19:10
Фото: rusoch.fr
Заборона не поширюється на літаки, дипломатичні та консульські установи, а також на місця поклоніння та інші священні місця.
У Швейцарії з 1 січня 2025 року набуде чинності заборона на носіння паранджі в громадських місцях. За її порушення загрожує штраф у розмірі до 1 тис. швейцарських франків ($1 144).
Про це заявили в уряді Швейцарії, передає Reuters.
В уряді зазначили, що заборона не поширюється на літаки, дипломатичні та консульські установи, а також на місця поклоніння та інші священні місця.
Також закривати обличчя дозволятимуть з причин, пов'язаних зі здоров'ям і безпекою, місцевими звичаями або через погодні умови. Крім того, паранджі будуть дозволені з мистецьких та розважальних міркувань і для реклами.
До того ж будуть дозволені покриття, які необхідні для особистого захисту при здійсненні свободи вираження поглядів і зібрань, за умови, що відповідальний орган це схвалив.