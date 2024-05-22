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Швейцарія закриє небо над містом Бюргеншток, де проходитиме Саміт миру

22 травня 2024, 19:11
Швейцарія закриє небо над містом Бюргеншток, де проходитиме Саміт миру
Фото: AP
Безпольотна зона діятиме з 08:00 13 червня до 20:00 17 червня.

Уряд Швейцарії схвалив рішення щодо тимчасового закриття повітряного простору над містом Бюргеншток, де проводитиметься Глобальний саміт миру 15-16 червня.

Про це йдеться на сайті уряду.

Зазначається, що Військово-повітряні сили крахни закриють небо, а Збройні сили - створять допоміжну службу підтримки, щоб доповнити заходи безпеки.

"Цей захід необхідний для забезпечення безпеки міжнародної конференції високого рівня. Згідно з міжнародним правом, Швейцарія зобов'язана забезпечити безпеку гостей, які потребують особливого захисту", – йдеться в повідомленні.

Безпольотна зона діятиме з 08:00 13 червня до 20:00 17 червня. Повітряний простір міста буде обмежено для руху за правилами візуальних польотів (VFR), некомерційних правил польотів за приладами (IFR), а також - для безпілотних літаків.

Влада також схвалила розгортання до 4 тисячч військовослужбовців для підтримки безпеки у місті під час проведення зустрічі світових лідерів. 

Швейцаріявійна в Україніросія окупантисаміт миру

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