Швейцарія запросила папу Римського на Глобальний саміт миру
Швейцарія як організатор Глобального саміту миру хоче бачити на ньому Папу Римського Франциска. Той ніби не проти.
Про це розповіла президентка Швейцарії, голова Федеральної ради Віола Амгерд в інтерв'ю виданню Blick.
Амгерд напередодні провела зустріч із Франциском у межах свого візиту до Італії, назвавши її "цікавим обміном думками" у "сердечній атмосфері".
"Ми говорили, зокрема, про війну в Україні та інші місця конфліктів у світі. Ми запросили Святий Престол. Ватикан дуже позитивно ставиться до мирної конференції", - розповіла вона.
Також Амгерд підтвердила, що Швейцарія цього тижня розіслала запрошення на саміт, натякнувши, що серед країн-одержувачів є Бразилія, Індія, Китай та Південна Африка.
"Я впевнена, що буде хороша явка", – зазначила вона.
Нагадаємо, Глобальний саміт миру відбудеться у Швейцарії 15-16 червня.