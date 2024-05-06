Швейцарія запросила папу Римського на Глобальний саміт миру

Папа Римський ніби-то погодився.

Швейцарія як організатор Глобального саміту миру хоче бачити на ньому Папу Римського Франциска. Той ніби не проти.



Про це розповіла президентка Швейцарії, голова Федеральної ради Віола Амгерд в інтерв'ю виданню Blick.

Амгерд напередодні провела зустріч із Франциском у межах свого візиту до Італії, назвавши її "цікавим обміном думками" у "сердечній атмосфері".

"Ми говорили, зокрема, про війну в Україні та інші місця конфліктів у світі. Ми запросили Святий Престол. Ватикан дуже позитивно ставиться до мирної конференції", - розповіла вона.

Також Амгерд підтвердила, що Швейцарія цього тижня розіслала запрошення на саміт, натякнувши, що серед країн-одержувачів є Бразилія, Індія, Китай та Південна Африка.

"Я впевнена, що буде хороша явка", – зазначила вона.

Нагадаємо, Глобальний саміт миру відбудеться у Швейцарії 15-16 червня.