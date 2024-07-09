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Швейцарія запроваджує санкції проти 155 фізосіб і компаній із рф

09 липня 2024, 14:55
Швейцарія запроваджує санкції проти 155 фізосіб і компаній із рф
Фото: AP
Під санкції також потрапили компанії, що працюють в російському оборонному секторі.
Швейцарія занесла до санкційних списків щодо росії 69 фізичних осіб і 86 структур, зокрема - бізнесменів, суддів, військових, а також компанії, пов'язані з оборонним і торговим секторами.
 
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на швейцарське Мінекономіки.
 
"Нові санкції здебільшого спрямовані проти бізнесменів, представників збройних сил і судових органів, осіб, і співробітників ФСБ", - ідеться в повідомленні.
 
Під санкції також потрапили компанії, що працюють, зокрема, в російському оборонному секторі, а також компанії фінансового і торгового секторів.
 
Крім того, Швейцарія запроваджує обмеження на діяльність низки російських ЗМІ, включно з "Известиями" і "Российской газетой".
 
Загалом Швейцарія занесла до санкційних списків 2,2 тис. осіб і компаній із рф.

 

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