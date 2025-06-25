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Швейцарія затвердила двосторонню угоду з Україною

25 червня 2025, 19:31
Швейцарія затвердила двосторонню угоду з Україною
Фото: AP
Документ стане основою для реалізації проєктів допомоги та розвитку.
Швейцарський уряд погодив підписання двосторонньої угоди з Україною, яка стосується співпраці в межах програми відбудови. 
 
Про це повідомляє сайт уряду Швейцарії.
 
Проект угоди визначить правову основу для тіснішої участі швейцарського приватного сектору в процесі відновлення України.
 
Повідомляється, що цю угоду буде підписано на Конференції з питань відновлення України 2025 року, яка відбудеться в Римі. А вже після підписання Федеральна рада розпочне процедуру консультацій та подасть відповідне доручення до швейцарського парламенту для ратифікації.
 
Уряд Швейцарії наголошує, що відбудова України ставить перед ними величезні виклики. Тому, як зауважили в уряді, ще влітку 2024 року Федеральна рада розробила низку заходів для заохочення більшої участі швейцарського приватного сектору як доповнення до гуманітарної допомоги та традиційних проектів міжнародного співробітництва в Україні.
 
"Наразі робота з приватним сектором обмежується швейцарськими компаніями, які вже зареєстровані в Україні. Для того, щоб швейцарські компанії, які ще не присутні в Україні, могли взяти участь у цій справі, потрібна нова правова база. З цією метою Федеральна рада сьогодні схвалила цю угоду", - додали в уряді.
 
Повідомляється, що угода дозволить Швейцарії надавати Україні безповоротну фінансову допомогу на закупівлю товарів та послуг у швейцарських компаній для проектів реконструкції.
 
Підтримка надаватиметься, перш за все, у секторах, які є пріоритетними для України, де вже триває швейцарське міжнародне співробітництво та де Швейцарія має конкурентну перевагу. До них належать:
 
  • енергетика,
  • транспорт,
  • мобільність,
  • машини,
  • обладнання,
  • будівництво,
  • водне господарство,
  • запобігання стихійним лихам та реагування на них.
 
Угода передбачає, що Україна відіграватиме ключову роль у виборі проектів. Як зауважено, Київ визначить свої потреби у реконструкції та надасть перелік товарів та послуг, які їй потрібні від Швейцарії. Ці товари та послуги будуть закуповуватися відповідно до швейцарського законодавства про державні закупівлі.
 
Двостороння угода підкреслює довгострокове зобов'язання Швейцарії щодо відбудови України. Планується, що делегат Швейцарської федеральної ради в Україні Жак Гербер та перший віце-прем'єр-міністр і міністр економіки України Юлія Свириденко підпишуть угоду на полях четвертої Конференції з відновлення України, яка запланована на 10 та 11 липня 2025 року в Римі.

 

Швейцаріявійна в Україніросія окупанти

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