Швейцарія змінить кордони з Італією та Францією

Велика частина швейцарсько-італійського кордону визначається льодовиками і сніговими полями.

Швейцарія відкоригує кордон з Італією через танення льодовиків.

Кордон обох країн перебуває під впливом кліматичних змін і визначаються льодовиками і сніговими полями. Коли льодовики тануть, вони змінюються і перевизначають державний кордон.

Відповідний проєкт спільна італійсько-швейцарська комісія погодила ще 2023 року. Кордон довелося відкоригувати в районах Плато-Роза, Кабане-Каррель і Дос-де-Роллін.

Окрім того, як зазначила Swissinfo, Швейцарія також змінить свій кордон із Францією. Через прокладання колії на новому транскордонному трамвайному шляху в кантоні Женева, йдеться про незначні зміни між комунами Перлі-Серту і Бардоннекс.