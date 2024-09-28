Швейцарія змінить кордони з Італією та Францією
28 вересня 2024, 12:45
Фото: AP
Велика частина швейцарсько-італійського кордону визначається льодовиками і сніговими полями.
Швейцарія відкоригує кордон з Італією через танення льодовиків.
Про це повідомила Swissinfo.
Кордон обох країн перебуває під впливом кліматичних змін і визначаються льодовиками і сніговими полями. Коли льодовики тануть, вони змінюються і перевизначають державний кордон.
Відповідний проєкт спільна італійсько-швейцарська комісія погодила ще 2023 року. Кордон довелося відкоригувати в районах Плато-Роза, Кабане-Каррель і Дос-де-Роллін.
Окрім того, як зазначила Swissinfo, Швейцарія також змінить свій кордон із Францією. Через прокладання колії на новому транскордонному трамвайному шляху в кантоні Женева, йдеться про незначні зміни між комунами Перлі-Серту і Бардоннекс.