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ПОЛІТИКА

Швейцарія зупиняє експорт до Польщі через виявлення своїх боєприпасів в Україні

23 листопада 2024, 10:14
Швейцарія зупиняє експорт до Польщі через виявлення своїх боєприпасів в Україні
Фото: AP
Це порушує законодавство Швейцарії.

Уряд Швейцарії заборонив експорт польській компанії після того, як приблизно 645 тисяч малокаліберних боєприпасів швейцарського виробництва потрапили до України. 

Про це повідомляє Associated Press.

Експорт до польської компанії заборонять, бо "ризик перенаправлення боєприпасів в Україну оцінюють як занадто високий". Через політику нейтралітету закони Швейцарії забороняють експорт військової техніки, що належить або вироблена у Швейцарії, до країн, де триває військовий конфлікт.

Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії розпочав розслідування після звіту американського видання Defence One у листопаді 2023 року про те, що українська компанія отримала 645 тисяч набоїв, які виготовила швейцарська компанія SwissP Defense. Їх доставив польський імпортер UMO.

Розслідування показало, що швейцарський виробник і польська компанія підписали дилерську угоду — там зазначили, що польська компанія може перепродавати боєприпаси лише в Польщі. Але розслідування показало, що польська компанія "не виконала договірних зобовʼязань, узятих перед швейцарським виробником", і боєприпаси опинилися в Україні.

ПольщаШвейцаріябоєприпаси

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