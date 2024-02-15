Швейцарська прокуратура розслідує факти порушень санкцій проти рф – Reuters

Правоохоронці Швейцарії розслідують можливі порушення санкцій проти росії, введених у зв'язку з вторгненням в Україну.

Про це заявила Генеральна прокуратура Швейцарії, повідомляє Reuters.

Перш ніж вирішити, як діяти, офіс розмовляє з посадовими особами Державного секретаріату з економічних питань, який курирує санкції, і національне управління з боротьби з відмиванням грошей.

"Наразі проводяться різні роз'яснення", - повідомили у відомстві, відмовившись повідомити, скільки справ розглядають.

Наразі Швейцарія внесла до свого санкційного списку 1422 фізичні особи і 291 організацію, заблокувавши фінансові активи на суму близько 7,7 млрд швейцарських франків (8,7 млрд доларів).

Нагадаємо, що у Швейцарії було виявлено близько 130 підозрілих випадків щодо обходу санкцій проти росії. З них відкрили кримінальну справу у 29 випадках.

Також Швейцарія збільшила кількість людей, які стежать за виконанням санкцій проти рф.