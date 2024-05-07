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ПОЛІТИКА

Швейцарські банки продовжують приймати перекази в російських рублях

07 травня 2024, 18:33
Швейцарські банки продовжують приймати перекази в російських рублях
Фото: Reuters
Кожен банк приймає рішення щодо грошових переказів з рф самостійно.

Деякі з найбільших банків Швейцарії продовжують приймати грошові перекази у російських рублях, якщо мова йде про великі суми. Йдеться про перекази у рублях в еквіваленті від $10 млн.

Про це пише російська редакція Forbes.

Нажаль, джерела видання не назвали банки, а лише зазначили, що мова йде про 10-ку найбільших банків країни.  

Щодо переказів, то вони проходять за спеціальним попереднім погодженням з банком. Після отримання рублів швейцарський банк за комісію одразу міняє їх на іноземну валюту за біржовим курсом і станом на закриття банківського дня у нього залишаються рублі на рахунках. Крім того, клієнт зобов'язаний розмістити переказані гроші в цьому банку.

Журналісти зазначають, що рублеві перекази офіційно в країні не заборонені, якщо не йдеться про взаємини з підсанкційними особами та компаніями.

Швейцаріябанкиросія-агресор

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