Швейцарські банки продовжують приймати перекази в російських рублях

Кожен банк приймає рішення щодо грошових переказів з рф самостійно.

Деякі з найбільших банків Швейцарії продовжують приймати грошові перекази у російських рублях, якщо мова йде про великі суми. Йдеться про перекази у рублях в еквіваленті від $10 млн.

Про це пише російська редакція Forbes.

Нажаль, джерела видання не назвали банки, а лише зазначили, що мова йде про 10-ку найбільших банків країни.

Щодо переказів, то вони проходять за спеціальним попереднім погодженням з банком. Після отримання рублів швейцарський банк за комісію одразу міняє їх на іноземну валюту за біржовим курсом і станом на закриття банківського дня у нього залишаються рублі на рахунках. Крім того, клієнт зобов'язаний розмістити переказані гроші в цьому банку.

Журналісти зазначають, що рублеві перекази офіційно в країні не заборонені, якщо не йдеться про взаємини з підсанкційними особами та компаніями.