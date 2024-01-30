Швейцарські експортні танки, які замінять німецьку техніку, відправлені в Україну – ЗМІ

Перші дев'ять танків Leopard 2A4 вже у Німеччині, а ще 16 надійдуть незабаром.

Швейцарія відправила першу партію танків Leopard 2 до Німеччини, які замінять танки, які Берлін відправляє до України.

Про це повідомляє Bloomberg.

Перші дев'ять танків Leopard 2A4 були передані німецькій компанії Rheinmetall Landsysteme GmbH 30 січня, йдеться в заяві швейцарського агентства з оборонних закупівель armasuisse. Ще шістнадцять танків будуть відправлені найближчими днями, додали у відомстві, не розголошуючи при цьому ціну, за якою танки були продані.

Уряд погодився експортувати танки лише за умови, що вони не будуть передані Україні, щоб гарантувати дотримання Швейцарією своєї традиції військового нейтралітету. Тим не менш, ця угода стала важливою, оскільки вперше швейцарці активно підтримали європейську військову допомогу Україні, забезпечивши Німеччину можливістю поповнити свої танкові запаси.

Rheinmetall також погодився розмістити замовлення на іншу військову техніку у швейцарських оборонних виробників в рамках угоди, повідомляє armasuisse.