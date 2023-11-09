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Швейцарський виробник машин для розмінування GCS відкрив в Україні центр обслуговування техніки

09 листопада 2023, 19:09
Швейцарський виробник машин для розмінування GCS відкрив в Україні центр обслуговування техніки
Центр здатний розмістити декілька машин GCS-200.

Швейцарська компанія Global Clearance Solutions (GCS) відкрила в Україні центр технічного обслуговування своїх машин для розмінування.

Про це йдеться на сайті компанії.

"Наш центр здатний розмістити декілька машин GCS-200, які ідеально підходять для усунення загроз вибуху на сільськогосподарських землях та забезпечення можливості ремонту інфраструктури, такої як опори електропередач і відновлення основного енергопостачання цивільного населення. Також є місце для меншого GCS-100", - повідомив керівник відділу технічного обслуговування компанії Фабіан Клаузер.

Компанія продовжуватиме співпрацю з українськими організаціями з усунення загроз вибухонебезпечних ситуацій.

Нагадаємо, навесні стало відомо, що Global Сlearance Solutions поставить в Україну близько 20 машин розмінування до кінця цього року. Машини застосують для очищення від мін і нерозірваних боєприпасів сільськогосподарських угідь та об’єктів критичної інфраструктури деокупованих районів Миколаївської, Харківської та Херсонської областей.

Швейцаріямінуваннявійна в Україніросія окупанти

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