Зашвидка підтримка Заходом Ізраїлю може підірвати допомогу Україні

Поспішна підтримка Заходом Ізраїля через дії Сектору Гази підриває зусилля, які були спрямовані на досягнення консенсусу з провідними країнами, що розвиваються, щодо засудження війни рф в Україні.

Про це йдеться в статті Financial Times.

Реакція на напад Хамас на Ізраїль та на обіцянку Ізраїлю завдати удар у відповідь по Газі звела нанівець багато місячну роботу, яка була спрямована на те, аби виставити росію ізгоєм через порушення міжнародного права і це спровокувала звинувачення у лицемірстві на адресу США і ЄСЕ пише видання.

В перші дні після нападу західні дипломати були стурбовані тим, що США дають карт-бланш Ізраїлю на повномасштабну атаку на Газу.

І саме це підірвало зусилля, які після вторгнення рф в Україну в минулому році були спрямовані на досягнення консенсусу з провідними державами так званого Глобального Півдня, куди входять Індія, Бразилія і Південно-Африканська Республіка.

Консенсус мав бути щодо підтримки глобального порядку, заснований на правилах, заявили більше десятка західних посадовців.

"Ми, безумовно, програли битву на Глобальному Півдні. Уся робота, яку ми провели з країнами Глобального Півдня, була втрачена... Забудьте про правила, забудьте про світовий порядок. Нас більше ніколи не будуть слухати", - заявив один з дипломатів з країни G7.

Американські дипломати непублічно також висловлюють занепокоєння тим, що президент США Джо Байдена не визнав, що її широка підтримка Ізраїлю може відштовхнути значну частину Глобального Півдня.

"Те, що ми сказали про Україну, має стосуватися і Гази. В іншому випадку ми втрачаємо всю нашу довіру", - додав дипломат.

За 4 тижні до нападу Хамас на Ізраїль лідери США, ЄС і західних союзників взяли участь у саміті G20 в Нью-Делі і звернулися до країн, що розвиваються, із закликом засудити напади росії на Україну з метою забезпечення поваги до Статуту ООН і міжнародного права.

Тепер же західні посадовці кажуть, що вони чують той самий аргумент у відповідь на вимоги засудити атаку Ізраїлю на Газу і його рішення обмежити постачання туди води, електроенергії та газу.

Цього тижня росія намагалася ухвалити резолюцію Ради безпеки ООН, яка засуджує насильство проти цивільного населення в конфлікті, не згадуючи конкретно про Хамас. В понеділок Рада відхилила її резолюцію.

"Давайте будемо відвертими. Це подарунок для росії. Я думаю, що це шкодить тому, що відбувається... тому що росія використовує кризу і каже: "Послухайте, світовий порядок, який був побудований після Другої світової війни, не працює для вас", звертаючись до мільярда жителів на Близькому Сході або в арабському світі", – сказав посадовець Євросоюзу.

Резолюція, яку пропону рф, Радбезу ООН отримала підтримку лише 4 країнах: Китаю, Об'єднаних Арабських Еміратів, Мозамбіку і Габону. Проте багато західних дипломатів побоюються, що змінена російська резолюція може набрати дев'ять голосів, необхідних для ухвалення. США, Велика Британія або Франція можуть накласти на неї вето, що принесе Москві пропагандистську перемогу.

"Ми повинні запобігти тому, щоб росія... за підтримки китайців... взяла на себе ініціативу використати це проти нас. Існує ризик, що на наступному голосуванні в Генасамблеї щодо підтримки України ми побачимо великий вибух у кількості тих, хто утримався", - підсумував один із західних дипломатів.

Один із західних міністрів закордонних справ зазначив, що рф зацікавлена в продовженні ізраїльсько-палестинського конфлікту через його відволікаючу роль і використання для зміни глобального наративу.

"Європа повинна триматися однієї лінії. Спочатку у нас був певний хаос, але я думаю, що зараз ми краще координуємо наші дії з точки зору захисту фундаментальних прав і переконалися, що бачимо обидві сторони", - сказав міністр.