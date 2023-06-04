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ПОЛІТИКА

Швидка реконструкція України буде в інтересах Європи — FT

04 червня 2023, 18:59
Швидка реконструкція України буде в інтересах Європи — FT
На яких сферах західні союзники планують зробити акцент у спробах перепрофілювати економіку України з воєнного на післявоєнний період.

Хоча Київ та його союзники нині зосереджені на питанні перемоги в цій війні, економісти з обох сторін не можуть не починати будувати певні сценарії – що буде після.

Про це пише Financial Times.

Автор згадує конференцію з відновлення України в Лондоні цього місяця, яка "стане можливістю для друзів країни взяти участь у цих планах, метафорично і буквально".

У деяких представників Заходу є плани перенести акцент на "зелену" економіку, тим самим приєднавши Київ до загального механізму переходу до екологічно поблажливого ведення державного господарства.

Безвуглецева енергетика має стати ключовим об’єктом для інвестицій у відновлення країни, вважає заступник глави Офісу президента України з питань економічної політики Ростислав Шурма.

"Оскільки ЄС "на порозі зеленого переходу", Україна пропонує низку переваг, сказав він мені в Києві в квітні: географічна близькість, значні природні ресурси для виробництва відновлюваної енергії та ядерний сектор, який може служити для виробництва екологічно чистого водню. Сильні металургійні традиції країни в поєднанні з відносно дешевою робочою силою означають, що вона може заповнити прогалину в постачанні у виробництві та переробці, оскільки ЄС намагається диверсифікуватися з Китаю. Як приклад Шурма навів зелену сталь, хімікати та обробку літію", – йдеться в матеріалі.

Видання проводить історичні паралелі з Другою світовою і її руйнівним наслідками. План Маршалла для Вашингтона був інструментом для формування післявоєнної Європи, не в останню чергу, для створення нових ринків для своєї швидко зростаючої продукції, Європа сьогодні повинна сприймати швидке відновлення України як важливе для своїх власних інтересів, вважають у FT.

"Якщо Україна буде перебудована за безсумнівно вищих початкових витрат на найбільш сумісні з нулем стандарти та технології, як пропонує Німецький фонд Маршалла аналітичного центру США та інші, компанії зеленої промисловості з ЄС матимуть готовий створений ринок для збільшення масштабів. Це має пришвидшити процес навчання та скоротити витрати також на їхніх внутрішніх ринках, а також допоможе швидше не відставати від  конкурентів з Азії"- йдеться у повідомленні.

 

ЄвропавійнареконструкціяУкраїна

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