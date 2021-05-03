Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

"Швидше пекло замерзне": Литва наполягає на невидачі Тихановської Білорусі

Тихановській приписують організацію заворушень і захоплення урядових будівель
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що "швидше пекло замерзне", ніж Литва почне розглядати вимоги Білорусі про екстрадицію переслідуваної опозиції.
"Швидше пекло замерзне": Литва наполягає на невидачі Тихановської Білорусі Фото: РБК

Так він прокоментував запит Генпрокуратури Білорусі про екстрадицію Світлани Тихановської, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву міністра, опубліковану 5 березня.

"Литва була і буде кам'яною стіною, за якою сховаються переслідувані режимами демократичні сили. Таким чином, кожен, хто знайшов притулок в Литві, може відчувати себе в безпеці, що його не передадуть режиму через його боротьбу за демократію, за свободу слова або релігію. І ми можемо сказати білоруському режиму, що швидше пекло замерзне, ніж ми почнемо розглядати ваші вимоги", - йдеться в письмовій заяві Ландсбергіса.  

Раніше у МЗС Литви заявили, що Литва не збирається видавати Білорусі опозиціонерку Світлану Тихановську.

2 березня Слідчий комітет Білорусі оголосив, що Світлана Тихановська оголошена в розшук, і що документи для її екстрадиції передані в Генеральну прокуратуру.

Тихановській приписують організацію заворушень і захоплення урядових будівель.

Нагадаємо, що Тихановська анонсувала розширення білоруських санкцій ЄС до понад 200 імен

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 03 2021 16:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.