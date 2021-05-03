"Швидше пекло замерзне": Литва наполягає на невидачі Тихановської Білорусі
Так він прокоментував запит Генпрокуратури Білорусі про екстрадицію Світлани Тихановської, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву міністра, опубліковану 5 березня.
"Литва була і буде кам'яною стіною, за якою сховаються переслідувані режимами демократичні сили. Таким чином, кожен, хто знайшов притулок в Литві, може відчувати себе в безпеці, що його не передадуть режиму через його боротьбу за демократію, за свободу слова або релігію. І ми можемо сказати білоруському режиму, що швидше пекло замерзне, ніж ми почнемо розглядати ваші вимоги", - йдеться в письмовій заяві Ландсбергіса.
Раніше у МЗС Литви заявили, що Литва не збирається видавати Білорусі опозиціонерку Світлану Тихановську.
2 березня Слідчий комітет Білорусі оголосив, що Світлана Тихановська оголошена в розшук, і що документи для її екстрадиції передані в Генеральну прокуратуру.
Тихановській приписують організацію заворушень і захоплення урядових будівель.
Нагадаємо, що Тихановська анонсувала розширення білоруських санкцій ЄС до понад 200 імен
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