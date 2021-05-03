"Швидше пекло замерзне": Литва наполягає на невидачі Тихановської Білорусі

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що "швидше пекло замерзне", ніж Литва почне розглядати вимоги Білорусі про екстрадицію переслідуваної опозиції.

Так він прокоментував запит Генпрокуратури Білорусі про екстрадицію Світлани Тихановської, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву міністра, опубліковану 5 березня.

"Литва була і буде кам'яною стіною, за якою сховаються переслідувані режимами демократичні сили. Таким чином, кожен, хто знайшов притулок в Литві, може відчувати себе в безпеці, що його не передадуть режиму через його боротьбу за демократію, за свободу слова або релігію. І ми можемо сказати білоруському режиму, що швидше пекло замерзне, ніж ми почнемо розглядати ваші вимоги", - йдеться в письмовій заяві Ландсбергіса.

Раніше у МЗС Литви заявили, що Литва не збирається видавати Білорусі опозиціонерку Світлану Тихановську.

2 березня Слідчий комітет Білорусі оголосив, що Світлана Тихановська оголошена в розшук, і що документи для її екстрадиції передані в Генеральну прокуратуру.

Тихановській приписують організацію заворушень і захоплення урядових будівель.

Нагадаємо, що Тихановська анонсувала розширення білоруських санкцій ЄС до понад 200 імен