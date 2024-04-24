Китайський лідер відвідає Сербію в травні під час європейського турне.

Про це повідомляє новинна агенція Bloomberg.

Сі Цзіньпін відвідає Белград у 25-ті роковини випадкового бомбардування американцями китайського посольства в місті.

Аби привернути увагу до події, яка викликала антиамериканські протести всередині країни і допомогла посіяти недовіру китайкив до НАТО.

Лідер КНР прибуде до Сербії в травні, повідомили анонімні джерела, знайомі із підготовкою візиту.

Під час бомбардування Югославії силами НАТО у 1999 році американські ракети вбили трьох китайських журналістів через удар, який Білий дім назвав помилкою через неправільні карти.

Вибух у Белграді зблизив росію і китай через антиамериканські настрої, створивши партнерство, яке з того часу зміцнилося і викликає тривогу на Заході.

Вторгнення путіна в Україну зміцнило ці відносини, а США і Європейський Союз посилюють тиск на Сі Цзіньпіна, щоб обмежити підтримку Пекіном військової машини москви.

Своїм візитом до Сербії, яка не прийняла західні санкції щодо москви, Сі Цзіньпін дає зрозуміти, що "Китай збирається підтримати росію та поглиблювати своє партнерство", сказав науковий співробітник із китайської політики у Центрі політичних досліджень Азіатського інституту політики Ніл Томас.

"Головна функція цих тісних відносин - балансувати проти Америки", - додав він.

Разом з тим, президент рф Володимир путін, який перебуває на посаді найдовше з часів радянського диктатора Йосипа Сталіна, збирається провести інавгурацію на свій п'ятий термін 7 травня.

Візит Сі Цзіньпіна до Європи, включає зупинки у Франції і Угорщин, запланована після того, як канцлер Німеччини Олаф Шольц цього місяця закликав китайського лідера переконати путіна покласти край його "шаленій" війні.

За даними Wall Street Journal, держсекретар Ентоні Блінкен збирається висловити аналогічні побоювання в Пекіні цього тижня, оскільки США розробляють санкції проти китайських банків, які допомагають російським військовим.

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році, китайські офіційні особи неодноразово публічно згадували про бомбардування Белграда, оскільки уряд Цзіньпіна сигналізував про свою солідарність з позицією росії про те, що НАТО на її кордонах вимагає війни. В останні тижні Пекін знову згадав про цей напад.

Заступник посла Китаю в ООН Ген Шуан згадав березневий вибух посольства м назвав його "бурхливим порушенням суверенітету Китаю" на засіданні Ради безпеки ООН. Цього місяця він згадав про цей інцидент, засуджуючи напади на посольство Ірану в Сирії.

Після бомбардування тисячі демонстрантів у всьому Китаї напали на посольства та консульства країн-членів НАТО, при цьому спалювали американські прапори. Хоча тодішній президент США Білл Клінтон через кілька днів попросив офіційних вибачень, у Китаї зберігається підозра, що інцидент був навмисним. Удар стався під час бомбардувань НАТО, які спонукали Белград вивести війська з Косова.

"Багато людей у Китайській народній республіці, як і раніше, вважають, що цей вибух був здійснений навмисно, незважаючи на спроби США і НАТО пояснити, що це був нещасний випадок", - сказав доцент кафедри політології в Національному університеті Сінгапуру Чонг Джа Ян.