Лідер КНР хоче розвинути весь африканський континент.

Китай в найближчі три роки планує надати країнам Африки десятки мільярдів доларів фінансово-економічної допомоги та інвестицій, щоб прискорити розвиток і модернізацію країн регіону та усього континенту.

Про це у виступі на 9-му Форумі китайсько-африканської співпраці в Пекіні заявив голова КНР Сі Цзіньпін, передає Укрінформ.

"На Китай і Африку припадає третина населення світу. Без нашої модернізації не буде глобального оновлення і прогресу, тому протягом наступних трьох років Китай працюватиме з Африкою, щоб реалізувати десять масштабних партнерських заходів модернізації", - заявив Сі.

Він додав, що для цього уряд КНР в наступні три роки надасть африканським країнам-партнерам 360 млрд юанів фінансової підтримки, з яких частина кредит, допомога "в різних формах" і інша частина інвестиції в Африку китайських компаній.

"Китай також заохочуватиме і підтримуватиме африканські країни у випуску панда-облігацій", - додав голова КНР.

Окрему увагу в Пекіні приділяють підтримці розвитку в Африці сучасного сільського господарства.

"Китай надасть Африці 1 млрд юанів екстреної продовольчої допомоги та побудує в країнах регіону стандартизовані сільськогосподарські демонстраційні території на площі близько 6,7 тисяч гектарів", - сказав Сі.

За його словами, є плани направити до африканських країн-партнерів 500 фахівців-аграріїв із Китаю та створити асоціацію, яка опікуватиметься питаннями впровадження інновацій у сільському господарстві.

Сі оголосив і про намір уряду країни в односторонньому порядку скасувати імпортні мита на продукцію країн-партнерів із найменш розвиненими економіками, аби підтримати їх зусилля в боротьбі з бідністю.

"Ми вирішили надати всім найменш розвиненим країнам світу, які мають дипломатичні відносини з Китаєм, включно з 33-ма країнами Африки, режим нульового тарифу на всі сто відсотків продукції", - оголосив глава КНР.

Також в наступні три роки Пекін планує реалізувати в Африці не менше 30 нових масштабних інфраструктурних проєктів, запустити 30 проєктів чистої енергетики, створити Китайсько-африканський альянс лікарень і медичних центрів та направити до Африки 2000 медиків, а також надати 1 млрд юанів грантів військової допомоги для підготовки 6 тисяч військовослужбовців і 1 тисячі поліцейських та співробітників правоохоронних органів з Африки.

"На шляху модернізації жодна країна не повинна залишатися позаду. Давайте об’єднаємо понад 2,8 млрд китайців та африканців у потужну силу на нашому спільному шляху до оновлення і розвитку, щоб створити мирне і безпечне майбутнє для процвітання нашого світу", - підсумував лідер Китаю.