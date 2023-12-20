Сі попередив Байдена під час саміту, що Пекін возз'єднає Тайвань з Китаєм

Послання китайського лідера в Сан-Франциско привернуло увагу американських чиновників, оскільки воно прозвучало на зустрічі, яка мала на меті зменшити напруженість.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі у Сан-Франциско у листопаді прямо заявив президенту США Джо Байдену, що Пекін «возз'єднає» Тайвань з материковим Китаєм. Також він заявив, що прогнози американських військових, що напад на Тайвань відбудеться у 2025 році або 2027 році, – помилкові, адже він ще "не встановив часових рамок".

Сі сказав Байдену на груповій зустрічі, в якій взяли участь десятки американських і китайських чиновників, що Китай віддає перевагу мирному, а не силовому приєднанню Тайваню.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на слова трьох чинних і колишніх американських чиновників.

Китайські чиновники попросили Байдена зробити публічну заяву після зустрічі про те, що Сполучені Штати підтримують мету Китаю щодо мирного об'єднання з Тайванем і не підтримують незалежність Тайваню. Білий дім відхилив прохання Китаю.

Попередження Сі на адресу Байдена, яке не надто відрізняється від його попередніх публічних коментарів щодо возз'єднання з Тайванем, привернуло увагу американських чиновників, оскільки прозвучало в той час, коли поведінка Китаю щодо Тайваню вважається дедалі агресивнішою, і напередодні потенційно вирішальних президентських виборів (13 січня 2024 року).

Чиновники, знайомі з розмовою між Байденом і Сі, описали китайського лідера як прямого і відвертого, але не конфронтаційного.

"Його мова нічим не відрізнялася від того, що він завжди говорив. Він завжди був жорстким щодо Тайваню. Він завжди займав жорстку позицію", – сказав американський чиновник, обізнаний з перебігом розмови.

Брязкання шаблями Сі щодо Тайваню є головним предметом занепокоєння для чиновників адміністрації Байдена, які наполегливо намагаються уникнути військового конфлікту з Китаєм.

США й Китай занадто великі й важливі для всього світу, тому конфлікт між ними не може бути справою лише Вашингтона та Пекіна. За самітом лідерів двох найсильніших держав планети в Сан-Франциско уважно стежили в усіх столицях.