Сі Цзіньпін хоче укласти угоду з Трампом – Bloomberg
08 листопада 2024, 15:55
У Китаї стурбовані обіцянками Трампа почати торговельну війну з Пекіном.
У Китаї хочуть укласти угоду з новим президентом США Дональдом Трампом. Вона стосуватиметься торговельних відносин між Пекіном і Вашингтоном.
Про це повідомив Bloomberg.
"Для китайської сторони угода бажана. Ми не хочемо торгової війни", - розповів журналістам радник МЗС Китаю Ву Сіньбо.
Він підкреслив, що шлях до угоди між США та Китаєм навряд чи буде легким. За його словами, у Трампа є власний стиль керування країною, який потрібно враховувати.
В агентстві нагадали, що під час своєї передвиборчої кампанії республіканець погрожував запровадити мита на китайські товари в розмірі до 60%. Експерти вважають, що це призведе до скорочення торгівлі між найбільшими економіками світу.
Мита є головною проблемою для Китаю, включно з тими, які продовжують діяти з першої адміністрації Трампа, зазначив Ву. Він вважає, що особиста зустріч лідера КНР Сі Цзіньпіна та нового президента США має відбутися якомога швидше, бажано до інавгурації Трампа 20 січня 2025 року:
"Нам потрібно зрозуміти, що у нього на думці".
Ву не уточнив журналістам, де може відбутися така зустріч. Проте він підкреслив, що це не матиме значення, якщо лідери будуть готові до обговорень.
В агентстві зазначили, що китайські чиновники рідко відхиляються від офіційного сценарію. Тому коментарі Ву можна сприймати як позицію Пекіна.
Однією з потенційних світлих плям для Китаю є зростаючий зв'язок Трампа з генеральним директором Tesla Ілоном Маском, заявили в агентстві. Він має великі ділові інтереси в Пекіні, що може зіграти країні на руку.
Радник МЗС Китаю розповів журналістам, що для Китаю перемога Трампа в президентських перегонах у США радше виклик, ніж можливість. Він наголосив, що справа в деяких людях, які увійдуть до його адміністрації.
Крім того, Ву попередив, що якщо торговельна війна вибухне, Пекіну доведеться вжити заходів у відповідь.
"Я сподіваюся, що цього разу наш підхід буде більш ефективним", - зазначив він.