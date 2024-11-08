Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Сі Цзіньпін хоче укласти угоду з Трампом – Bloomberg

08 листопада 2024, 15:55
Сі Цзіньпін хоче укласти угоду з Трампом – Bloomberg
У Китаї стурбовані обіцянками Трампа почати торговельну війну з Пекіном.
У Китаї хочуть укласти угоду з новим президентом США Дональдом Трампом. Вона стосуватиметься торговельних відносин між Пекіном і Вашингтоном.
 
Про це повідомив Bloomberg.
 
"Для китайської сторони угода бажана. Ми не хочемо торгової війни", - розповів журналістам радник МЗС Китаю Ву Сіньбо.
 
Він підкреслив, що шлях до угоди між США та Китаєм навряд чи буде легким. За його словами, у Трампа є власний стиль керування країною, який потрібно враховувати.
 
В агентстві нагадали, що під час своєї передвиборчої кампанії республіканець погрожував запровадити мита на китайські товари в розмірі до 60%. Експерти вважають, що це призведе до скорочення торгівлі між найбільшими економіками світу.
 
Мита є головною проблемою для Китаю, включно з тими, які продовжують діяти з першої адміністрації Трампа, зазначив Ву. Він вважає, що особиста зустріч лідера КНР Сі Цзіньпіна та нового президента США має відбутися якомога швидше, бажано до інавгурації Трампа 20 січня 2025 року:
 
"Нам потрібно зрозуміти, що у нього на думці".
 
Ву не уточнив журналістам, де може відбутися така зустріч. Проте він підкреслив, що це не матиме значення, якщо лідери будуть готові до обговорень.
 
В агентстві зазначили, що китайські чиновники рідко відхиляються від офіційного сценарію. Тому коментарі Ву можна сприймати як позицію Пекіна.
 
Однією з потенційних світлих плям для Китаю є зростаючий зв'язок Трампа з генеральним директором Tesla Ілоном Маском, заявили в агентстві. Він має великі ділові інтереси в Пекіні, що може зіграти країні на руку.
 
Радник МЗС Китаю розповів журналістам, що для Китаю перемога Трампа в президентських перегонах у США радше виклик, ніж можливість. Він наголосив, що справа в деяких людях, які увійдуть до його адміністрації.
 
Крім того, Ву попередив, що якщо торговельна війна вибухне, Пекіну доведеться вжити заходів у відповідь.
 
"Я сподіваюся, що цього разу наш підхід буде більш ефективним", - зазначив він.

 

Дональд ТрампСі Цзіньпінвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Дональд Трамп обирає Сьюзі Вайлз керівником апарату Білого Дому. Кілька штрихів до її портрету – Politico
Політика
Дональд Трамп обирає Сьюзі Вайлз керівником апарату Білого Дому. Кілька штрихів до її портрету – Politico
Переклад iPress – 08 листопада 2024, 13:35
Козирні карти: набір для виживання. Як Європі підготуватися до чотирьох неспокійних років – Едвард Лукас
Політика
Козирні карти: набір для виживання. Як Європі підготуватися до чотирьох неспокійних років – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 листопада 2024, 11:32
У
Політика
У "кімнаті без дорослих". Що означає перемога Трампа для світу? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 08 листопада 2024, 08:24
Перемога Трампа: що далі. Американські ЗМІ про зміни, які чекають на США та світ
Політика
Перемога Трампа: що далі. Американські ЗМІ про зміни, які чекають на США та світ
Переклад iPress – 07 листопада 2024, 16:40
24 години… Пропагандони путіна зловтішаються його хитрою
Політика
24 години… Пропагандони путіна зловтішаються його хитрою "грою", яка допомогла Трампу перемогти – Джулія Девіс
Переклад iPress – 07 листопада 2024, 11:55
росіяни просувалися лише біля Курахового. На решті лінії фронту попри бої просувань не було – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни просувалися лише біля Курахового. На решті лінії фронту попри бої просувань не було – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 листопада 2024, 00:17
Геополітика і вибори у США 2024 року. Перемога Трампа мала б розв'язати руки Байдену – Ендрю Таннер
Політика
Геополітика і вибори у США 2024 року. Перемога Трампа мала б розв'язати руки Байдену – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 06 листопада 2024, 16:51
Політика
"НАТО або ядерна зброя". Чому ядерне відродження України не хоче помирати – Мар'яна Буджерин
Переклад iPress – 06 листопада 2024, 12:42
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється