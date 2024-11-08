Сі Цзіньпін хоче укласти угоду з Трампом – Bloomberg

У Китаї хочуть укласти угоду з новим президентом США Дональдом Трампом. Вона стосуватиметься торговельних відносин між Пекіном і Вашингтоном.

"Для китайської сторони угода бажана. Ми не хочемо торгової війни", - розповів журналістам радник МЗС Китаю Ву Сіньбо.

Він підкреслив, що шлях до угоди між США та Китаєм навряд чи буде легким. За його словами, у Трампа є власний стиль керування країною, який потрібно враховувати.

В агентстві нагадали, що під час своєї передвиборчої кампанії республіканець погрожував запровадити мита на китайські товари в розмірі до 60%. Експерти вважають, що це призведе до скорочення торгівлі між найбільшими економіками світу.

Мита є головною проблемою для Китаю, включно з тими, які продовжують діяти з першої адміністрації Трампа, зазначив Ву. Він вважає, що особиста зустріч лідера КНР Сі Цзіньпіна та нового президента США має відбутися якомога швидше, бажано до інавгурації Трампа 20 січня 2025 року:

"Нам потрібно зрозуміти, що у нього на думці".

Ву не уточнив журналістам, де може відбутися така зустріч. Проте він підкреслив, що це не матиме значення, якщо лідери будуть готові до обговорень.