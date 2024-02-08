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ПОЛІТИКА

Сі Цзіньпін і путін обговорили спільне майбутнє Китаю та росії – ЗМІ

08 лютого 2024, 14:32
Сі Цзіньпін і путін обговорили спільне майбутнє Китаю та росії – ЗМІ
Сі зазначив, що за минулий рік він двічі зустрічався з путіним і вони досягли багатьох важливих консенсусів.

Глава Китаю Сі Цзіньпін і російський диктатор владімір путін провели переговори. Вони обговорили спільне майбутнє країн.

Про це повідомляє BJnews.

Сі зазначив, що за минулий рік він двічі зустрічався з путіним і вони досягли багатьох важливих консенсусів.

"Цього року виповнюється 75 років від дня встановлення дипломатичних відносин між Китаєм і росією. Озираючись на пройдений шлях, ми разом пережили безліч бур. У майбутньому перед китайсько-російськими відносинами відкриваються нові можливості для розвитку. Китай готовий співпрацювати з росією, щоб продовжувати підтримувати дух взаємної підтримки і дружби поколінь і разом писати нову главу в китайсько-російських відносинах", - заявив він.

При цьому Сі наголосив, що обидві сторони повинні "тісно співпрацювати в стратегічному плані, захищаючи суверенітет, безпеку та інтереси розвитку своїх країн, і рішуче протистояти втручанню зовнішніх сил у їхні внутрішні справи".

"Сторони повинні культивувати нову кінетичну енергію для співпраці між двома країнами, підтримувати стабільність ланцюжка поставок промислової продукції", - заявив лідер Китаю.

Він додав, що Пекін і москва повинні підтримувати Казахстан у проведенні цього року саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС), "зміцнювати єдність і взаємну довіру, забезпечувати регіональну безпеку і стабільність, а також спільні інтереси країн регіону".

Зі свого боку путін зазначив, що завдяки "спільним зусиллям" двох сторін російсько-китайські відносини досягли "безпрецедентно високого рівня".

Водночас путін заявив, що росія твердо дотримується принципу "одного Китаю", виступає "проти будь-яких небезпечних провокацій Китаю щодо тайванського питання і вважає, що будь-які спроби завадити мирному возз'єднанню Китаю не увінчаються успіхом".

Китай став тісніше підтримувати зв'язки з рф після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, Пекін відмовився приєднатися до санкцій, введених США проти кремля.

Пекін і москва поділяють взаємний інтерес у тому, щоб кинути виклик домінуванню США у світовому порядку, адже їхні відносини з демократичними країнами стають дедалі напруженішими.

Сі ЦзіньпінПутін

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