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Сі Цзіньпін і путін проводять переговори в кремлі

08 травня 2025, 11:37
Сі Цзіньпін і путін проводять переговори в кремлі
путін та Сі Цзіньпін, фото Agence France-Presse
Глава КНР також візьме участь у параді, який пройде 9 травня.

Сьогодні, 8 травня, лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув у кремль і зустрівся з російським диктатором Володимиром путіним. 

Про це повідомляють російські медіа.

Китайський керівник більшу частину дня присвятить переговорам із російським колегою, а в п'ятницю братиме участь в урочистостях, присвячених 80-річчю Перемоги, на яких він буде головним закордонним гостем, - пишуть ЗМІ.

Перемовини Сі і путіна розпочнуться у вузькому складі, а пізніше  саміт продовжиться у розширеному складі за участю членів урядів та голів найбільших компаній. 

Також заплановано ухвалення двох спільних заяв, у тому числі про глобальну стратегічну стабільність, спілкування лідерів двох країн із пресою та офіційний сніданок за участю делегацій.

"Найбільш чутливі та делікатні питання Путін і Сі Цзіньпін обговорять під час чаювання віч-на-віч, яке відбудеться після завершення всіх офіційних заходів. В останні роки таке неформальне спілкування є на всіх російсько-китайських самітах", - зазначають проросійські ЗМІ. 

Ми також писали, що Bloomberg дізнався одну з тем переговорів Сі Цзіньпіна і путіна.

 
РосіяКремльСі Цзіньпін

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