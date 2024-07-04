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ПОЛІТИКА

Сі Цзіньпін: Китай сприятиме мирному врегулюванню кризи в Україні

04 липня 2024, 14:00
Сі Цзіньпін: Китай сприятиме мирному врегулюванню кризи в Україні
Водночас, каже він, Пекін та москва повинні продовжувати зміцнювати всебічну стратегічну координацію.

Президент Китаю Сі Цзіньпін на полях саміту ШОС в Астані заявив, що Пекін буде продовжувати сприяння політичному врегулюванню "кризи в Україні".

Про це повідомляє МЗС КНР.

"Китай завжди стояв на правильному боці історії, наполягав на сприянні миру та переговорах і готовий продовжувати докладати активних зусиль для сприяння політичному врегулюванню гострих регіональних питань, зокрема і «кризи в Україні", – зазначив китайський лідер.

Водночас, каже Сі, КНР підтримує росію в об’єднанні Глобального Півдня, запобіганні нової "холодної війни" та протистоянні "незаконним одностороннім санкціям і гегемонізму".

"Китай і росія повинні продовжувати зміцнювати всебічну стратегічну координацію, протистояти зовнішньому втручанню та спільно підтримувати мир і стабільність у регіоні", – додав він.

КитайСі Цзіньпінвійна в Україні

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