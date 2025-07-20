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Сі Цзіньпін має найбільшу владу над путіним аніж Трамп – The Times

20 липня 2025, 11:21
Сі Цзіньпін має найбільшу владу над путіним аніж Трамп – The Times
Китайський лідер не намагається втручатися у процес завершення війни в Україні, адже її продовження сприяє стратегічним вигодам Китаю
Президент США Дональд Трамп висловив глибоке розчарування щодо дій правителя росії путіна у питанні війни в Україні. Втім, справжній вплив на диктатора має лише лідер Китаю Сі Цзіньпін.
 
Про це пише The Times.
 
У понеділок Трамп поставив Москві ультиматум — 50 днів на оголошення припинення вогню. В іншому випадку він пригрозив запровадженням 100-відсоткових тарифів на російський імпорт.
 
Московська фондова біржа різко підскочила — інвестори зітхнули з полегшенням, сподіваючись, що дії США обмежаться символічним тиском. росія експортує до США лише 0,65% свого загального експорту, тому прямі економічні наслідки можуть бути незначними.
 
Однак ключова загроза — вторинні санкції проти країн, які купують російську нафту. Це потенційно може завдати росії серйозного удару, враховуючи $192 млрд доходів від нафти у 2024 році. Але експерти вважають, що це, швидше за все, блеф: Пекін і Делі — головні споживачі російської нафти — навряд чи змінять свою політику.
 
Під час зустрічі з главою МЗС рф Сергієм Лавровим китайський лідер Сі Цзіньпін заявив про необхідність посилення "взаємної підтримки". Китай офіційно засудив американські тарифи як "незаконні санкції" та не приховує своєї прихильності до москви.
 
Китай постачає росії товари подвійного призначення, а також, за повідомленнями розвідки, новітні оборонні технології й навіть бойову підтримку через найманців. Існують докази, що китайські боєприпаси надходять до рф через Північну Корею.

 

Китайвійна в Україніросія окупанти

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