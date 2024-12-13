Сі Цзіньпін не поїде на інавгурацію Трампа – CBS News

На інавгурацію завітає посол Китаю в США

Вчора стало відомо, що обраний президент США Дональд Трамп запросив лідера КНР Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію, яка відбудеться 20 січня. Однак голова Китаю на захід не поїде.

Про це повідомляє CBS News.

На інавгурацію завітає посол Китаю в США з дружиною, як це буває зазвичай. Однак, за словами джерел CBS, до них можуть приєднатися додаткові офіційні особи з Пекіна.

"Посадові особи інавгурації призначили персонал, який займатиметься дипломатичним протоколом на урочистостях", - пише видання.