Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Сі Цзіньпін не поїде на інавгурацію Трампа – CBS News

13 грудня 2024, 09:53
Сі Цзіньпін не поїде на інавгурацію Трампа – CBS News
На інавгурацію завітає посол Китаю в США
Вчора стало відомо, що обраний президент США Дональд Трамп запросив лідера КНР Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію, яка відбудеться 20 січня. Однак голова Китаю на захід не поїде.
 
Про це повідомляє CBS News.
 
На інавгурацію завітає посол Китаю в США з дружиною, як це буває зазвичай. Однак, за словами джерел CBS, до них можуть приєднатися додаткові офіційні особи з Пекіна.
 
"Посадові особи інавгурації призначили персонал, який займатиметься дипломатичним протоколом на урочистостях", - пише видання.
 
Як додається, запрошення Сі, яке передали поза офіційними дипломатичними каналами, застало зненацька Пекін і союзників США. Посадовці КНР звикли до суворого протоколу і гостро усвідомлюють динаміку сил у відносинах між Вашингтоном та Пекіном, а тому були здивовані запрошенням Трампа. Особливо враховуючи і без того напружені відносини між країнами.
 
Західні дипломати також були здивовані рішенням нового президента США запросити Сі, враховуючи різні погляди на Китай серед членів його команди. На думку співрозмовників видання, це може стати новим джерелом напруженості як усередині адміністрації, так і в геополітичних відносинах.

 

Дональд ТрампСі Цзіньпінвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Вашингтон потребує нового підходу до НАТО. Сім пріоритетних країн для нової адміністрації Трампа – Ендрю Міхта
Політика
Вашингтон потребує нового підходу до НАТО. Сім пріоритетних країн для нової адміністрації Трампа – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 13 грудня 2024, 11:14
Сирія може стати початком кінця (імперських амбіцій) росії. Що мають робити США? – TIME
Сирія може стати початком кінця (імперських амбіцій) росії. Що мають робити США? – TIME
Переклад iPress – 13 грудня 2024, 08:15
Зимова оборона України: збереження сили. Трамп підтримає перемогу України або виглядатиме світовим лохом – Ендрю Таннер
Політика
Зимова оборона України: збереження сили. Трамп підтримає перемогу України або виглядатиме світовим лохом – Ендрю Таннер
12 грудня 2024, 16:34
Переговори з росією. США слід пам'ятати, що дипломатія для росії – інструмент для перемоги над супротивником
Політика
Переговори з росією. США слід пам'ятати, що дипломатія для росії – інструмент для перемоги над супротивником
Переклад iPress – 12 грудня 2024, 12:31
Україна – не Сирія. Чому Сирський не може реформувати ЗСУ – Том Купер
Політика
Україна – не Сирія. Чому Сирський не може реформувати ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 11 грудня 2024, 22:42
Огляд московської кампанії
Cуспільство
Огляд московської кампанії "Осінь 2024": кров за землю. Припинення вогню зараз лише зробить гамбіт путіна успішним – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 грудня 2024, 14:58
Сирійські повстанці отримали допомогу від України. Скромна роль у поваленні режиму Асада і значно помітніша у приниженні росії – Девід Ігнатіус
Політика
Сирійські повстанці отримали допомогу від України. Скромна роль у поваленні режиму Асада і значно помітніша у приниженні росії – Девід Ігнатіус
Переклад iPress – 11 грудня 2024, 12:30
Сирія: ізраїльське вторгнення. Нетаньягу вирішив тишком-нишком захопити побільше територій – Том Купер
Політика
Сирія: ізраїльське вторгнення. Нетаньягу вирішив тишком-нишком захопити побільше територій – Том Купер
Переклад iPress – 11 грудня 2024, 00:02
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється