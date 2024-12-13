Сі Цзіньпін не поїде на інавгурацію Трампа – CBS News
13 грудня 2024, 09:53
На інавгурацію завітає посол Китаю в США
Вчора стало відомо, що обраний президент США Дональд Трамп запросив лідера КНР Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію, яка відбудеться 20 січня. Однак голова Китаю на захід не поїде.
Про це повідомляє CBS News.
На інавгурацію завітає посол Китаю в США з дружиною, як це буває зазвичай. Однак, за словами джерел CBS, до них можуть приєднатися додаткові офіційні особи з Пекіна.
"Посадові особи інавгурації призначили персонал, який займатиметься дипломатичним протоколом на урочистостях", - пише видання.
Як додається, запрошення Сі, яке передали поза офіційними дипломатичними каналами, застало зненацька Пекін і союзників США. Посадовці КНР звикли до суворого протоколу і гостро усвідомлюють динаміку сил у відносинах між Вашингтоном та Пекіном, а тому були здивовані запрошенням Трампа. Особливо враховуючи і без того напружені відносини між країнами.
Західні дипломати також були здивовані рішенням нового президента США запросити Сі, враховуючи різні погляди на Китай серед членів його команди. На думку співрозмовників видання, це може стати новим джерелом напруженості як усередині адміністрації, так і в геополітичних відносинах.