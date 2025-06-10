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ПОЛІТИКА

Сі Цзіньпін посилює боротьбу з розкішшю та пияцтвом серед китайських чиновників

10 червня 2025, 17:41
Сі Цзіньпін посилює боротьбу з розкішшю та пияцтвом серед китайських чиновників
У рамках кампанії економії, що триває останніми роками, Сі Цзіньпін неодноразово закликав чиновників жити скромно і уникати марнотратства.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін посилює боротьбу з розкішшю та пияцтвом серед чиновників після трагічного випадку в місті Сіньян, де у березні місцевий урядовець помер через надмірне вживання алкоголю на семінарі з ощадливості.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

У рамках кампанії економії, що триває останніми роками, Сі Цзіньпін неодноразово закликав чиновників жити скромно і уникати марнотратства. Посилення контролю призвело до рекордної кількості дисциплінарних справ: у 2024 році майже 313 тисяч членів Комуністичної партії Китаю були покарані за порушення правил щодо розкішної поведінки. Це більше ніж удвічі перевищує показник 2023 року і у десять разів — рівень 2013 року, першого повного року керівництва Сі.

Нова кампанія почалася у березні, коли дисциплінарні органи звернули увагу на випадок у Сіньяні. Центральна комісія з перевірки дисципліни наголосила на необхідності нульової толерантності до таких порушень, зазначивши, що деякі чиновники ігнорують накази партійного керівництва.

За новими правилами, чиновникам заборонено подавати алкоголь, вишукані страви та сигарети під час офіційних обідів. Крім того, заборонено використовувати квіткові композиції на робочих зустрічах, державний транспорт для приватних цілей, а також брати участь в азартних іграх за кордоном.

Ці заходи відображають економічні виклики Китаю, серед яких уповільнене зростання, спад ринку нерухомості та слабкий ринок праці, що змушує державу шукати способи підвищити ефективність та скоротити витрати.

КитайрозкішчиновникиСі Цзіньпін

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