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Сі Цзіньпін проігнорував прохання Байдена про телефонну розмову – Reuters

25 березня 2023, 10:35
Сі Цзіньпін проігнорував прохання Байдена про телефонну розмову – Reuters
Лідер Китаю Сі Цзіньпін відмовився від телефонної розмови з президентом США Джо Байденом.

Глава Китаю Сі Цзіньпін проігнорував прохання президента США Джо Байдена про телефонну розмову.

Про це повідомляє Reuters.    

За інформацією джерел Reuters, Пекін не виявив зацікавленості в організації телефонної розмови між Сі Цзіньпіном та Джо Байденом, хоча президент США ще п'ять тижнів тому заявив про бажання зв'язатися з лідером КНР після інциденту із китайським аеростатом, який було знищено в американському повітряному просторі. 

Джерела стверджують, що Вашингтон прагне перезавантажити відносини з Пекіном і дзвінок Байдена був би першим кроком. Але, попри зусилля американських дипломатів, китайці не виявили інтересу до діалогу. Розмова могла б стати першим контактом лідерів після зустрічі на полях G20 у листопаді 2022 року на Балі.

Сі Цзіньпінрозмовавійна в УкраїніБайден.США

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