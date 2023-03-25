Сі Цзіньпін проігнорував прохання Байдена про телефонну розмову – Reuters

Лідер Китаю Сі Цзіньпін відмовився від телефонної розмови з президентом США Джо Байденом.

Глава Китаю Сі Цзіньпін проігнорував прохання президента США Джо Байдена про телефонну розмову.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією джерел Reuters, Пекін не виявив зацікавленості в організації телефонної розмови між Сі Цзіньпіном та Джо Байденом, хоча президент США ще п'ять тижнів тому заявив про бажання зв'язатися з лідером КНР після інциденту із китайським аеростатом, який було знищено в американському повітряному просторі.

Джерела стверджують, що Вашингтон прагне перезавантажити відносини з Пекіном і дзвінок Байдена був би першим кроком. Але, попри зусилля американських дипломатів, китайці не виявили інтересу до діалогу. Розмова могла б стати першим контактом лідерів після зустрічі на полях G20 у листопаді 2022 року на Балі.