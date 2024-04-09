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ПОЛІТИКА

Сі Цзіньпін прибуде до Будапешта на початку травня

09 квітня 2024, 21:11
Сі Цзіньпін прибуде до Будапешта на початку травня
Сі Цзіньпін відвідував Угорщину з чотириденним офіційним візитом у жовтні 2009 року.

На початку травня лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає кілька європейських країн – за даними джерел, після Франції та Сербії він приїде до Угорщини.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Два незалежних джерела підтвердили візит глави Китаю до Будапешта. 

Очікують, що у рамках свого європейського турне Сі Цзіньпін прибуде до Франції на два дні 5 травня, а потім відвідає Белград. 

За інформацією джерел, лідер КНР прибуде до Будапешта після Белграда.

Сі Цзіньпін відвідував Угорщину з чотириденним офіційним візитом у жовтні 2009 року. Тоді у рамках його візиту було підписано п’ятнадцять двосторонніх угод.

Востаннє Сі Цзіньпін зустрічався з Віктором Орбаном у жовтні минулого року в Пекіні на третьому міжнародному форумі ініціативи "Один пояс, один шлях".

Сі ЦзіньпінзустрічОрбан

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