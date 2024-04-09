Сі Цзіньпін прибуде до Будапешта на початку травня
На початку травня лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає кілька європейських країн – за даними джерел, після Франції та Сербії він приїде до Угорщини.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Два незалежних джерела підтвердили візит глави Китаю до Будапешта.
Очікують, що у рамках свого європейського турне Сі Цзіньпін прибуде до Франції на два дні 5 травня, а потім відвідає Белград.
За інформацією джерел, лідер КНР прибуде до Будапешта після Белграда.
Сі Цзіньпін відвідував Угорщину з чотириденним офіційним візитом у жовтні 2009 року. Тоді у рамках його візиту було підписано п’ятнадцять двосторонніх угод.
Востаннє Сі Цзіньпін зустрічався з Віктором Орбаном у жовтні минулого року в Пекіні на третьому міжнародному форумі ініціативи "Один пояс, один шлях".