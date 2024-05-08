Сі Цзіньпін прибув до Сербії

Вчора ввечері китайський лідер прибув до Сербії.

Дата його візиту збіглося з 25-ю річницею бомбардування посольства Китаю у Белграді з боку НАТО, повідомляє Associated Press.

Сі Цзіньпін відвідав Францію і планує візит до Угорщини в рамках турне по Європі.

Очільник КНР згадав про вибух у статті, опублікованій у сербській газеті.

"Ми не повинні забувати, що сьогодні 25 років тому НАТО нахабно розбомбило посольство Китаю в Югославії…Китайський народ цінує мир, але ніколи не дозволить повторити історичні трагедії", - заявив Сі.

7 травня 1999 року винищувачі США скинули п’ять бомб на посольство Китаю у сербській столиці, після чого виникла пожежа, три громадянина КНР загинули і 20 людей отримали поранення через бомбардування, яке відтоді обтяжує відносини між двома державами.

Альянс розпочав повітряні атаки, щоб змусити тодішнього сербського лідера Слободана Мілошевича припинити жорсткий наступ на етнічних албанських повстанців у Косові.

США вибачилися і заявили, що удар по посольству Китаю був помилкою, яка сталася через помилкові дані розвідки. У Вашингтоні пояснили, що передбачуваною ціллю військ Альянсу була штаб-квартира сербського державного експортера зброї, розташована на тій самій вулиці, але за кілька кварталів від китайського дипвідомства.

Після інциденту протестувальники у Китаї штурмували дипломатичні установи США, оскільки бомбардування підігріло антиамериканські настрої та припущення, що напад був навмисним, а не випадковим.