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Сі Цзіньпін прибув до Сербії

08 травня 2024, 14:49
Сі Цзіньпін прибув до Сербії
Вчора ввечері китайський лідер прибув до Сербії.

Дата його візиту збіглося з 25-ю річницею бомбардування посольства Китаю у Белграді з боку НАТО, повідомляє Associated Press.

Сі Цзіньпін відвідав Францію і планує візит до Угорщини в рамках турне по Європі. 

Очільник КНР згадав про вибух у статті, опублікованій у сербській газеті. 

"Ми не повинні забувати, що сьогодні 25 років тому НАТО нахабно розбомбило посольство Китаю в Югославії…Китайський народ цінує мир, але ніколи не дозволить повторити історичні трагедії", - заявив Сі. 

7 травня 1999 року винищувачі США скинули п’ять бомб на посольство Китаю у сербській столиці, після чого виникла пожежа, три громадянина КНР загинули і 20 людей отримали поранення через бомбардування, яке відтоді обтяжує відносини між двома державами. 

Альянс розпочав повітряні атаки, щоб змусити тодішнього сербського лідера Слободана Мілошевича припинити жорсткий наступ на етнічних албанських повстанців у Косові.

США вибачилися і заявили, що удар по посольству Китаю був помилкою, яка сталася через помилкові дані розвідки. У Вашингтоні пояснили, що передбачуваною ціллю військ Альянсу була штаб-квартира сербського державного експортера зброї, розташована на тій самій вулиці, але за кілька кварталів від китайського дипвідомства.

Після інциденту протестувальники у Китаї штурмували дипломатичні установи США, оскільки бомбардування підігріло антиамериканські настрої та припущення, що напад був навмисним, а не випадковим.

 
СербіявізитСі Цзіньпін

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