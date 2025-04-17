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Сі Цзіньпін шукає союзників в Азії на тлі тиску з боку США

17 квітня 2025, 14:12
Сі Цзіньпін шукає союзників в Азії на тлі тиску з боку США
Сі Цзіньпін з дружиною. Фото: EPA
Наразі глава КНР перебуває в Камбоджі.

Президент Китаю Сі Цзіньпін просуває ідею "азійської сім'ї" і закликає до регіональної єдності під час свого турне Південно-Східною Азією. 

Він намагається протистояти тиску США, пише агенція Bloomberg.  

"Сі приземлився в Пномпені в четвер, розпочавши завершальний етап свого турне трьома країнами, в той час як адміністрація Трампа готується шукати співпраці з торговими партнерами, щоб оточити Пекін. Китайський лідер підкреслив солідарність у своїй промові на державному обіді в Малайзії днем раніше, коли обидві країни підписали широкомасштабні угоди на знак поглиблення економічних зв'язків", - зазначає видання. 

Китай і Малайзія опублікували спільну заяву, в якій домовилися посилити співпрацю в галузі промисловості, ланцюжків постачань, даних і талантів. 

"Китай і Малайзія будуть разом з країнами регіону боротися з підводними течіями геополітичного і блокового протистояння. Разом ми захистимо світлі перспективи нашої азійської сім'ї", - сказав Сі.

Він додав, що разом ми повинні протистояти гегемонізму, політиці сили.

За словами глави КНР, два сусіди мають "рішуче протистояти будь-яким спробам зовнішніх сил втрутитися в наші внутрішні справи, посіяти розбрат".

Заяви Сі з'явилися після того, як Китай зіткнувся з ескалацією торгової війни зі США. 

Журналісти додають, що Вашингтон планує звернутися до країн з проханням вжити заходів, аби обмежити виробничі потужності Китаю, а саме ввести так звані вторинні тарифи на китайські товари, в обмін на тарифні поступки. 

"На знак демонстрації перших дипломатичних успіхів Сі, Міністерство закордонних справ Китаю опублікувало дані, які свідчать про те, що він має повну підтримку Малайзії. Прем'єр-міністр Анвар Ібрагім похвалив Сі як "надзвичайного лідера" і висловився проти незалежності Тайваню - самокерованої демократії, на яку претендує Пекін", - пише агенція. 

Анвар наголосив, що члени Асоціації держав Південно-Східної Азії "не підтримають жодних односторонніх торговельних тарифів", адже його країна головує в блоці на ротаційній основі.

 
КитайАзіяСі Цзіньпін

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