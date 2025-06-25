Китайську делегацію очолить прем'єр Лі Цян.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін пропустить зустріч лідерів країн БРІКС у Ріо-де-Жанейро.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на слова бразильського чиновника.

Це буде вперше, коли Сі пропустить саміт БРІКС з моменту приходу до влади.

Пекін повідомив Бразилії, що Китай на зустрічі наступного місяця представлятиме прем'єр Держради Лі Цян. Лі раніше "заміняв" Сі на саміті G20 в Індії у 2023 році.

Китай пояснив відсутність Сі “несумісністю в графіку”, пише газета South China Morning Post, посилаючись на джерела. Ці ж джерела також розповіли, що певну роль відіграли й часті зустрічі Сі з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою протягом останнього року.

Сі та Лула зустрічалися на саміті G20 у Бразилії в листопаді торік, після чого Сі здійснив офіційний візит до Бразилії. Через кілька місяців Лула приїжджав до Пекіна на зустріч країн Латинської Америки та Карибського басейну. Для Сі незвично відвідувати будь-яку країну два роки поспіль, окрім росії.

Значною мірою під тиском Пекіна група БРІКС розширилася, — до "клубу” Бразилії, росії, Індії, Китаю та Південної Африки приєдналися, зокрема, Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет, Ефіопія та Іран.

Лула став одним із найближчих партнерів Сі на світовій арені, поряд з російським диктатором владіміром путіним. Існує ймовірність того, що Сі приїде на кліматичну конференцію ООН, яка відбудеться в Бразилії цього року, хоча Пекін ще не підтвердив цю поїздку.