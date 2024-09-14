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ПОЛІТИКА

Сі Цзіньпін відвідає росію наступного місяця на саміті БРІКС

14 вересня 2024, 18:58
Сі Цзіньпін відвідає росію наступного місяця на саміті БРІКС
Фото: irontimes.com
Міністр закордонних справ КНР Ван І підтвердив інформацію про плани китайського лідера поїхати до рф наступного місяця на відповідний захід.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін наступного місяця здійснить візит до рф для участі в саміті блоку країн-учасниць БРІКС. Проведення заходу заплановане у місті Казань.

Про це повідомляє Associated Press.

Міністр закордонних справ КНР Ван І підтвердив інформацію про плани китайського лідера поїхати до рф наступного місяця на відповідний захід.

У четвер Ван І зустрівся з російським диктатором владіміром путіним у Санкт-Петербурзі. Китайський чиновник заявив, що Сі "з радістю прийняв" запрошення очільника кремля взяти участь у саміті БРІКС у Казані у жовтні.

За словами путіна, в цьому місті вони також проведуть двосторонню зустріч, під час якої обговорять різні аспекти російсько-китайських відносин, які "досить успішно розвиваються" та "за всіма напрямками".

В AP зазначають, що після широкомасштабного вторгення в Україну Росія стає все більш економічно залежною від Китаю, зокрема це відбувається через санкції з боку країн Заходу, які "обрізають" доступ кремля до більшої частини міжнародної торгової системи.

Збільшення торгівлі Китаю з рф, що минулого року склало 240 мільярдів доларів, допомогло країні-агресору пом'якшити деякі з найгірших ударів від запроваджених обмежень.

Так, зауважується в публікації AP, москва перенаправила основну частину свого енергетичного експорту в КНР та покладалася на китайські компанії в імпорті високотехнологічних компонентів для російської військової промисловості, щоб обійти західні санкції.

Крім того, за останні два роки Китай та росія також поглибили військові зв'язки.

Запланований візит Сі Цзіньпіна на саміт БРІКС до росії стане його другим після початку широкомасштабного вторгення країни-агресора в Україну. Так, перед тим лідер КНДР відвідував рф у березні 2023-го. А путін після цього здійснив поїздку до Китаю у жовтні того ж року. 

Відтоді китайський лідер та російський диктатор також зустрічалися в Пекіні в травні, та у липні в Казахстані.

Довідка: блок БРІКС був заснований у 2006 році Бразилією, росією, Індією та Китаєм. У 2010 році до організації долучилася також Південна Африка. Крім того, нещодавно блок розширився і тепер включає також Іран, Єгипет, Ефіопію та Об’єднані Арабські Емірати.

БРІКСвійна в УкраїніКитай

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