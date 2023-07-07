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ПОЛІТИКА

Сі Цзіньпін закликає своїх військових поглибити планування бойових дій – Reuters

07 липня 2023, 08:12
Сі Цзіньпін закликає своїх військових поглибити планування бойових дій – Reuters
Він також наголосив, що у Китаї необхідно покращити військове навчання та підготовку.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін очікує від своєї армії кращої підготовки до війни. Зокрема, це стосується планування бойових дій.

Про це глава КНР заявив під час виступу перед військовим командуванням Східного театру воєнних дій, повідомляє Reuters.

Сі Цзіньпін зазначив, що світ вступив у новий період потрясінь та змін, а ситуація з безпекою Китаю стала більш нестабільною та невизначеною.

"Ми повинні наполегливо думати та вирішувати військові питання з політичної точки зору, сміливо воювати, добре воювати та рішуче захищати наш національний суверенітет, безпеку та інтереси розвитку", - підкреслив голова КНР.

Він також наголосив, що у Китаї необхідно покращити військове навчання та підготовку.

Такі заяви китайського лідера пролунали під час візиту до Пекіна міністра фінансів США Джаннет Йеллен. Вона прибула туди для переговорів, спрямованих на ослаблення напруженості у відносинах між США та Китаєм.

Варто зауважити, що командування Східного театру військових дій відповідає за безпеку східної частини КНР, у тому числі Тайванської протоки.

Нагадаємо, Китай уже неодноразово проводить військові навчання навколо Тайваню. У ході тренувань військові КНР у тому числі відпрацьовують завдання ударів та оточення острова.

Сі Цзіньпінвійськові

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