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ПОЛІТИКА

Сі Цзіньпін закликав до "справедливої" мирної угоди щодо України

09 травня 2025, 12:54
Сі Цзіньпін закликав до
путін та Сі Цзіньпін, фото Agence France-Presse
Зауваження Сі також прозвучали після того, як Трамп сказав, що для нього було б "природно" попросити Китай допомогти в угоді між Україною і росією.

Глава КНР Сі Цзіньпін заявив, що сподівається побачити "справедливу" мирну угоду щодо України. Це стане останнім кроком у його спробах налагодити відносини з Європою в контексті торгового ембарго з боку США.

Про це повідомляють Bloomberg та Reuters.

Як пише видання, Сі Цзіньпін заявив главі кремля владіміру путіну під час чайної бесіди в москві 8 травня, що Китай сподівається, що "справедливу, міцну і зобов'язуючу мирну угоду, яку ухвалять усі зацікавлені сторони", може бути досягнуто шляхом діалогу.

"Хоча Сі не уточнив, який вигляд має мати можлива угода, коментар, мабуть, став першим випадком, коли китайський лідер особисто виклав принципи угоди про припинення війни росії проти України", - зазначають журналісти.

Важливо, що зауваження Сі Цзіньпіна перегукуються з березневою заявою міністра закордонних справ Китаю Ван Ї, який сказав, що всі сторони конфлікту прагнуть "справедливої та міцної мирної угоди, яка є обов'язковою і приймається всіма".

Зауваження Сі також прозвучали після того, як Трамп сказав, що для нього було б "природно" попросити Китай допомогти в угоді між Україною і росією. У пості в соціальних мережах лідер США закликав до 30-денного припинення вогню, щоб прокласти шлях до переговорів, пригрозивши запровадити додаткові санкції в разі порушення перемир'я.

І росія, і Китай заявили, що війна рф проти України може бути врегульована нібито тільки шляхом усунення "корінних причин" - фраза, яку росія часто використовує, стверджуючи, що вона нібито "була змушена почати війну", щоб запобігти перспективі вступу України до НАТО.

Голова КНР Сі Цзіньпін також заявив, що президенту росії владіміру путіну, що їхні дві країни повинні бути "нерозлучними друзями", оскільки вони пообіцяли вивести співпрацю на новий рівень і "рішуче" протистояти впливу США.

У розлогій спільній заяві вони заявили, що поглиблюватимуть стосунки у всіх сферах, включно з військовими зв'язками, і "зміцнюватимуть координацію, щоб рішуче протистояти курсу Вашингтона на "подвійне стримування" росії та Китаю".

Аналітики відзначають, що зустріч лідерів у москві була ретельно зрежисованою демонстрацією союзу двох автократій. Незалежний фахівець Метью Хендерсон вважає, що Сі використовує путіна як проксі-союзника для ослаблення Заходу, зокрема США, створюючи додатковий тиск на Вашингтон. При цьому, як зазначає експерт, рф дедалі більше залежить від Китаю — передусім у сфері торгівлі енергоресурсами.

Попри декларовану рівноправність, Китай, за словами Хендерсона, має власні стратегічні інтереси на сході росії, зокрема щодо історичних територій, які були втрачені Пекіном у XIX столітті. У цьому контексті залежність москви від Китаю виглядає як поступове перетворення на сировинний придаток у новій китайській геополітичній грі.

війнаВладімір ПутінСі Цзіньпінпереговориперемир'я

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