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ПОЛІТИКА

Сі Цзіньпін застеріг путіна від застосування ядерної зброї в Україні – FT

05 липня 2023, 10:23
Сі Цзіньпін застеріг путіна від застосування ядерної зброї в Україні – FT
Попередження Сі Цзіньпін зробив під час свого візиту до москви у березні.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто застеріг президента рф владіміра путіна від застосування ядерної зброї в Україні.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на західних та китайських чиновників.

Попередження Сі Цзіньпін зробив під час свого візиту до москви у березні. За словами старшого радника китайського уряду, стримування путіна від використання такої зброї було центральним елементом кампанії Китаю щодо відновлення зіпсованих звʼязків із Європою. Китай послідовно виступав проти застосування ядерної зброї в Україні у своїх публічних заявах.

За словами старшого радника уряду Китаю, ядерний удар росії по Україні чи одному з її європейських союзників ризикує настроїти континент проти Китаю, а постійний тиск з боку Пекіна, аби запобігти удару, може допомогти покращити відносини з континентом.

Finanical Times пише, що путін залишився розчарований після того, як візит Сі не приніс росії жодних відчутних результатів, як-от схвалення довгоочікуваного трубопроводу «Сила Сибіру-2», заявили представники західних спецслужб. За словами офіційних осіб, засудження застосування ядерної зброї в їхньому спільному комюніке майже напевно додали на вимогу Китаю.
ядерна зброяСі ЦзіньпінПутін

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