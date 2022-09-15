ПОЛІТИКА НОВИНИЛідер Китаю Сі Цзіньпін сказав своєму російському колегі володимиру путіну в четвер, що Пекін готовий працювати з Москвою як із "великою державою" під час його першої поїздки за кордон із перших днів пандемії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сі Цзіньпін заявив, що Китай співпрацюватиме з росією як із "великою державою"
Ми надзвичайно готові використати цю зустріч Шанхайської організації співробітництва для обміну з вами думками з міжнародних та регіональних питань, які становлять взаємний інтерес
Володимир Путін, Сі Цзіньпін. Фото: kremlin.ru
Про це УНН пише з посиланням на AFP.
"Китай готовий разом з росією докласти зусиль, щоб взяти на себе роль великої держави і відігравати керівну роль, щоб привнести стабільність і позитивну енергію у світ, що стрясається соціальними потрясіннями", - сказав Сі путіну під час саміту лідерів Шанхайської організації співробітництва. (ШОС) у Самарканді.
"Останнім часом ми долали наслідки пандемії Covid-19, багато разів розмовляли телефоном та підтримували ефективні стратегічні комунікації", - сказав Сі путіну.
"Ми надзвичайно готові використати цю зустріч Шанхайської організації співробітництва для обміну з вами думками з міжнародних та регіональних питань, які становлять взаємний інтерес", - додав він.
Сі прибув до Узбекистану в середу і провів переговори з президентом Шавкатом Мірзійоєвим щодо "поглиблення двосторонньої співпраці та регіональних та міжнародних питань, що становлять взаємний інтерес".
Візит послідував за поїздкою до Казахстану, де Сі пообіцяв повну підтримку країні.
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15 09 2022 17:34 МЕДІА
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