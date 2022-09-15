Сі Цзіньпін заявив, що Китай співпрацюватиме з росією як із "великою державою"

Ми надзвичайно готові використати цю зустріч Шанхайської організації співробітництва для обміну з вами думками з міжнародних та регіональних питань, які становлять взаємний інтерес

Лідер Китаю Сі Цзіньпін сказав своєму російському колегі володимиру путіну в четвер, що Пекін готовий працювати з Москвою як із "великою державою" під час його першої поїздки за кордон із перших днів пандемії.

Про це УНН пише з посиланням на AFP.

"Китай готовий разом з росією докласти зусиль, щоб взяти на себе роль великої держави і відігравати керівну роль, щоб привнести стабільність і позитивну енергію у світ, що стрясається соціальними потрясіннями", - сказав Сі путіну під час саміту лідерів Шанхайської організації співробітництва. (ШОС) у Самарканді.

"Останнім часом ми долали наслідки пандемії Covid-19, багато разів розмовляли телефоном та підтримували ефективні стратегічні комунікації", - сказав Сі путіну.

"Ми надзвичайно готові використати цю зустріч Шанхайської організації співробітництва для обміну з вами думками з міжнародних та регіональних питань, які становлять взаємний інтерес", - додав він.

Сі прибув до Узбекистану в середу і провів переговори з президентом Шавкатом Мірзійоєвим щодо "поглиблення двосторонньої співпраці та регіональних та міжнародних питань, що становлять взаємний інтерес".

Візит послідував за поїздкою до Казахстану, де Сі пообіцяв повну підтримку країні.