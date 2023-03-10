Сі Цзіньпіна переобрали на третій президентський термін – The Guardian

Сі Цзіньпін став першим в історії Китаю головою, обраним на третій термін.

Депутати Всекитайських зборів народних представників у п’ятницю одноголосно переобрали Сі Цзіньпіна на посаду голови КНР на третій п’ятирічний термін. Вибори глави держави відбулись у п’ятницю вранці на пленарному засіданні шляхом таємного голосування.

Про це повідомляє The Guardian.

Призначення парламентом Китаю відбулося після того, як у жовтні він отримав ще п’ять років на посаді голови Комуністичної партії Китаю (КПК) і на посаді очільника Центральної військової ради Китаю, що здійснює керівництво та єдине командування всіма збройними силами країни. Це ще дві більш важливі керівні посади у китайській політиці.

Водночас нещодавно 69-річний Сі Цзіньпін зіткнувся з проблемами, включаючи масові протести проти його політики нульової боротьби з COVID-19, в результаті якої померла незліченна кількість людей.

Нагадаємо, що Сі Цзіньпін вперше було обрано головою Китаю у березні 2013 року, а у березні 2018-го його переобрали на другий п'ятирічний термін.