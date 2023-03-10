Матеріали:
Теми:

Сі Цзіньпіна переобрали на третій президентський термін – The Guardian

10 березня 2023, 09:10
Сі Цзіньпіна переобрали на третій президентський термін – The Guardian
Фото: EPA/UPG
Сі Цзіньпін став першим в історії Китаю головою, обраним на третій термін.

Депутати Всекитайських зборів народних представників у п’ятницю одноголосно переобрали Сі Цзіньпіна на посаду голови КНР на третій п’ятирічний термін. Вибори глави держави відбулись у п’ятницю вранці на пленарному засіданні шляхом таємного голосування.

Про це повідомляє The Guardian.

Призначення  парламентом Китаю відбулося після того, як у жовтні він отримав ще п’ять років на посаді голови Комуністичної партії Китаю (КПК) і на посаді очільника Центральної військової ради Китаю, що здійснює керівництво та єдине командування всіма збройними силами країни. Це ще дві більш важливі керівні посади у китайській політиці.

Водночас нещодавно 69-річний Сі Цзіньпін  зіткнувся з проблемами, включаючи масові протести проти його політики нульової боротьби з COVID-19, в результаті якої померла незліченна кількість людей.

Нагадаємо, що Сі Цзіньпін вперше було обрано головою Китаю у березні 2013 року, а у березні 2018-го його переобрали на другий п'ятирічний термін.

 

вибориКитайСі Цзіньпінпрезидентголосування

Останні матеріали

Вчені оживили зомбі-вірус з вічної мерзлоти віком 48 500 років. Як давні хвороби загрожують людству і яка у цьому роль росії – CNN
Політика
Вчені оживили зомбі-вірус з вічної мерзлоти віком 48 500 років. Як давні хвороби загрожують людству і яка у цьому роль росії – CNN
Переклад iPress – 10 березня 2023, 14:06
Чесько-українські паралелі. Схожі навіть у дрібницях
Політика
Чесько-українські паралелі. Схожі навіть у дрібницях
Дмитро Редько – 10 березня 2023, 11:25
Нирки кадирова можуть розпалити громадянську війну в Ічкерії. Огляд подій тижня – Hudson Institute
Політика
Нирки кадирова можуть розпалити громадянську війну в Ічкерії. Огляд подій тижня – Hudson Institute
Переклад iPress – 10 березня 2023, 09:03
Грузія – новий фронт у гібридній війні росії. путін хоче затягти її до свого клубу авторитарних держав – Bloomberg
Політика
Грузія – новий фронт у гібридній війні росії. путін хоче затягти її до свого клубу авторитарних держав – Bloomberg
Переклад iPress – 09 березня 2023, 16:19
9 березня 2023 року: черговий російський авіаудар – Том Купер
Політика
9 березня 2023 року: черговий російський авіаудар – Том Купер
Переклад iPress – 09 березня 2023, 12:53
Асиметрії війни. росія прагне перемоги через руйнацію, Україна – через розбудову – Мік Раян
Політика
Асиметрії війни. росія прагне перемоги через руйнацію, Україна – через розбудову – Мік Раян
Переклад iPress – 09 березня 2023, 10:37
Україна може перемогти росію зброєю, яку не дає Байден. Але навряд чи йому вистачить на це духу – генерал Джек Кін
Політика
Україна може перемогти росію зброєю, яку не дає Байден. Але навряд чи йому вистачить на це духу – генерал Джек Кін
Переклад iPress – 08 березня 2023, 16:17
США ще не готові до епохи конфлікту
Політика
США ще не готові до епохи конфлікту "великих держав". Але посилено готуються до нього – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 березня 2023, 12:20
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється