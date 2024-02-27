Сі Цзиньпін цьогоріч відвідає Сербію

Візит називають "особливою" подією з урахуванням нечастих візитів китайського лідера до Європи та й загалом за кордон.

Президент Сербії Александр Вучич анонсував, що у 2024 році його країну з офіційним візитом відвідає очільник Компартії Китаю Сі Цзиньпін.

Про це повідомляє Bloomberg.

Вучич назвав свого прийдешнього гостя "одним із найважливіших світових лідерів".

Якщо не рахувати поїздку до москви минулого березня, то для Сі це стане першим візитом у Європу після пандемії Covid-19. Останній раз голова Китаю відвідував Грецію - за кілька місяців до запровадження локдаунів.

Ще більшої ваги поїздці Сі Цзиньпіна у Белград надає те, що китайський лідер загалом неохоче подорожує навіть після зняття коронавірусних обмежень. За увесь минулий рік він здійснив лише чотири візити за межі своєї країни.